«Евгенией Медведевой быть трудно». Топовая фигуристка об узнаваемости в России и Канаде
Об Олимпиаде, танцах, еде, рисовании и трудностях жизни.
Об Олимпиаде, танцах, еде, рисовании и трудностях жизни.
За несколько дней до открытых прокатов сборной России в гостях в прямом эфире у Sport24 побывала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Ведущая Эмма Гаджиева общалась с фигуристкой почти час. Ниже — главные высказывания спортсменки.
О любимом образе в прошлом сезоне
Я сразу скажу, я обожаю показательный номер 7 rings — это
О цвете волос
Мне безумно нравится мой цвет волос, менять не хочу, может, уйду немного больше в красный.
О любимых местах в Москве
Каток, тренажерный зал, хореографический зал. Люблю Арбат, вообще всегда гуляю в центре. Центр невероятно красивый, хочется перед иностранцами похвастаться Москвой.
О популярности
Люди часто не понимают, что я — это я, иногда подходят и говорят: «Возможно, я вас
О подготовке к открытым прокатам и присутствии тренеров
К прокатам готовлюсь в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой. Очень скучаю по Брайану Орсеру и Трейси Уилсон и знаю, что они тоже очень скучают. Мы всегда на связи после каждой тренировки, но я очень хочу поблагодарить Елену Германовну за то, что присматривают за мной, меня оберегают и я не чувствую себя одиноко. Работа как шла, так и идет.
Все зависит от расписания Брайана и Трейси. Произвольная программа Джозефа Фана на ЮГП в Риге заканчивается в день моей короткой, по расписанию
Быть тренером намного сложнее, чем кажется. Стоять у бортика иногда сложнее, чем кататься.
Об эмоциональности Брайана Орсера
Брайан вообще не использует смайлики в переписке, подписывает сообщение просто буквой «Б», без смайликов, без точек, просто «Б».
О соревновательных костюмах к новому сезону
Они готовы, так как соревнования в Канаде сразу после прокатов. На прокатах буду не в платьях.
Конечно, это будет кимоно, другого варианта и не рассматривали. В создании костюма, конечно, принимала участие. Мы с Сатоми Ито много времени провели в Японии, обсуждая сам костюм до мельчайших деталей. Чтобы все было четко, удобно и красиво, чтобы костюм был легкий, это
О подарке от поклонников
Это котик Сейлор Мун, который со мной везде ездит. Мы с ним лучшие друзья, ездим уже года четыре.
О знакомстве с блогерами
С блогерами я познакомилась через инстаграм.
Мы говорим о моем образе жизни. Им интересна жизнь спортсмена, а мне — жизнь обычных людей.
Что переняла? Музыкальный вкус, хотя он у меня постоянно меняется. Не хочу говорить о конкретных людях. Я люблю
Об общении с другими фигуристами
Я очень со многими людьми общаюсь. Я тот человек, который подпускает близко к жизни минимум людей. Не хочу называть имена, это слишком личное. Они проверены годами.
О буднях в крикете
С Катей Кураковой и Лилианом Бынзарем мы всегда ходим втроем. Они общаются на русском, но выступают за другие страны. Все крикетские привыкли нас видеть втроем в кучке. Я не учила русскому Брайана и Трейси. Но она
Лилиан помог нам с переездом в Канаду. Мы с ним познакомились не сразу. Я узнала лишь через пару месяцев. Он научил делать меня всяким бытовым вещам. Он до сих пор мне помогает.
У нас серьезные задачи, мы сконцентрированы на тренировках. Пришли, размялись, тренировка, потом час перерыва, свободного времени — примерно 20 минут. Все делаем молча, в наушниках,
О тренерской работе
Я бы тренировала Лилиана. Я ему в жизни много помогаю.
О любимой еде и готовке
Очень люблю фрукты, на некоторые у меня аллергия, например, персики. Ягоды, арбузы прям вот творение богов. Я готовлю. Если хочется
О рисовании
Нет такой цели, чтобы знаменитости замечали мои работы. Но иногда я ловлю вдохновение от спонтанных вещей. Могу увидеть божью коровку на листике с капелькой и нарисовать это.
В основном я вдохновляюсь людьми, люблю рисовать лица, в основном портреты.
О концерте Билли Айлиш
Мне понравилось, как реагировал зал. Я была выше, чем
О танцах
Не могу сказать, что я ярая фанатка танцев. Я ярая фанатка фигурного катания, танцую на льду. Хочу заняться танцами с хореографом, именно специализированным под лед. Стараюсь все сфокусировать на работе на льду. У нас есть хореограф, который преподает
О ювелирных украшениях
Часто ношу кулон от John Wilson Blades. Лезвия, на которых я катаюсь,
Об удовлетворении прокатами
Я очень хочу остаться довольной собой, а не выходить со льда и чувствовать, что ты и 20% не сделал. Это самое ужасное, что можно чувствовать.
У меня, честно говоря, был страх уехать с Олимпиады,
О статусе посла сборной России на Олимпийских играх в Токио
Я очень горжусь этим званием и статусом. Для меня всю жизнь было важно чувствовать, что мне доверяют, и прежде всего я горжусь, что мне доверили. У меня ощущение такое, что мне хочется сказать, что меня не назначили, а мне доверили.
О трудностях в жизни
Легко ли быть Женей Медведевой? Трудно, периодически трудно. Легко в плане, что мне 19 лет, и я многое в жизни повидала. Могу говорить на разные темы. Это действительно круто. Мы счастливые, хотя на самом деле, жизнь сложная штука. И когда мы преодолеваем трудности, мы становимся
О напутствии самой себе в детстве
Я бы ей сказала: «Продолжай делать все то, что ты делаешь». Я не из тех людей, которые: «Вот если бы я сделала
О супергеройской силе
Всегда хотела иметь телепорт. У меня друзья раскиданы по разным точкам планеты, и порой люди, по которым я очень сильно скучаю, находятся за огромное количество километров от меня.