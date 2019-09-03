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11:41 (мск), источник: Sport24

«Евгенией Медведевой быть трудно». Топовая фигуристка об узнаваемости в России и Канаде

Об Олимпиаде, танцах, еде, рисовании и трудностях жизни.

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фотографий
17
фотографий

За несколько дней до открытых прокатов сборной России в гостях в прямом эфире у Sport24 побывала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Ведущая Эмма Гаджиева общалась с фигуристкой почти час. Ниже — главные высказывания спортсменки.

О любимом образе в прошлом сезоне

Я сразу скажу, я обожаю показательный номер 7 rings — это что-то новое, что-то сумасшедшее, мне было интересно смотреть на реакцию зрителей, а потом на комментарии пользователей в инстаграме. Помимо этого, особенное место занимает номер Experience, я вложила в нее часть своей души, так как этот номер связан с событиями из жизни, и всегда, когда я ее катала, я плакала. Второй номер — Beautiful Mess, я строила сама от образа до костюмов, все элементы, шаги. Из соревновательных программ выбрать какой-то один номер невозможно, это как выбирать, кого больше ты любишь — дочку или сына.

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О цвете волос

Мне безумно нравится мой цвет волос, менять не хочу, может, уйду немного больше в красный.

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О любимых местах в Москве

Каток, тренажерный зал, хореографический зал. Люблю Арбат, вообще всегда гуляю в центре. Центр невероятно красивый, хочется перед иностранцами похвастаться Москвой.

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О популярности

Люди часто не понимают, что я — это я, иногда подходят и говорят: «Возможно, я вас где-то видел… Нет, девушка, простите, обознался». Но раза четыре за день меня в Москве узнают. В Канаде за полтора года подошли сфотографироваться всего два раза.

О подготовке к открытым прокатам и присутствии тренеров

К прокатам готовлюсь в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой. Очень скучаю по Брайану Орсеру и Трейси Уилсон и знаю, что они тоже очень скучают. Мы всегда на связи после каждой тренировки, но я очень хочу поблагодарить Елену Германовну за то, что присматривают за мной, меня оберегают и я не чувствую себя одиноко. Работа как шла, так и идет.

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Все зависит от расписания Брайана и Трейси. Произвольная программа Джозефа Фана на ЮГП в Риге заканчивается в день моей короткой, по расписанию чуть-чуть не сошлось. Брайан сразу с катка едет в аэропорт и уже утром будет на официальной тренировке вместе с Трейси.

Быть тренером намного сложнее, чем кажется. Стоять у бортика иногда сложнее, чем кататься.

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Об эмоциональности Брайана Орсера

Брайан вообще не использует смайлики в переписке, подписывает сообщение просто буквой «Б», без смайликов, без точек, просто «Б».

О соревновательных костюмах к новому сезону

Они готовы, так как соревнования в Канаде сразу после прокатов. На прокатах буду не в платьях.

Конечно, это будет кимоно, другого варианта и не рассматривали. В создании костюма, конечно, принимала участие. Мы с Сатоми Ито много времени провели в Японии, обсуждая сам костюм до мельчайших деталей. Чтобы все было четко, удобно и красиво, чтобы костюм был легкий, это довольно-таки сложная задача. Мы, фигуристы, любим много камней, страз. Иногда костюмы весят 1,5 кг. При этом все фигуристы следят за каждым граммом своего веса, а здесь такую тяжесть порой приходится надевать.

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О подарке от поклонников

Это котик Сейлор Мун, который со мной везде ездит. Мы с ним лучшие друзья, ездим уже года четыре.

О знакомстве с блогерами

С блогерами я познакомилась через инстаграм. Кто-то поставил лайк, и после этого мы начали переписываться. Так и встретились. Так получилось, что у меня много друзей блогеров.

Мы говорим о моем образе жизни. Им интересна жизнь спортсмена, а мне — жизнь обычных людей.

Что переняла? Музыкальный вкус, хотя он у меня постоянно меняется. Не хочу говорить о конкретных людях. Я люблю к-поп, Билли Айлиш, именно с ними меня познакомили мои друзья.

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Об общении с другими фигуристами

Я очень со многими людьми общаюсь. Я тот человек, который подпускает близко к жизни минимум людей. Не хочу называть имена, это слишком личное. Они проверены годами.

О буднях в крикете

С Катей Кураковой и Лилианом Бынзарем мы всегда ходим втроем. Они общаются на русском, но выступают за другие страны. Все крикетские привыкли нас видеть втроем в кучке. Я не учила русскому Брайана и Трейси. Но она как-то поддержала меня на русском, сказав «Отлично». Брайан иногда поддерживает.

Лилиан помог нам с переездом в Канаду. Мы с ним познакомились не сразу. Я узнала лишь через пару месяцев. Он научил делать меня всяким бытовым вещам. Он до сих пор мне помогает.

У нас серьезные задачи, мы сконцентрированы на тренировках. Пришли, размялись, тренировка, потом час перерыва, свободного времени — примерно 20 минут. Все делаем молча, в наушниках, кто-то вообще спит. Все сконцентрированы на работе, ну, как мы проводим время вместе. Садимся за один стол и спим.

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О тренерской работе

Я бы тренировала Лилиана. Я ему в жизни много помогаю.

О любимой еде и готовке

Очень люблю фрукты, на некоторые у меня аллергия, например, персики. Ягоды, арбузы прям вот творение богов. Я готовлю. Если хочется чего-то вредного, то я иду в магазин и эту еду покупаю. Стараюсь добавлять больше белка в пищу. В основном это простые блюда, которые быстро готовятся. Но иногда на меня нападает «хозяюшка», и я готовлю какой-нибудь пп-тортик, который я могу не съесть, а просто посидеть и посмотреть, потому что не хочу. В какой-то степени это мое хобби.

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О рисовании

Нет такой цели, чтобы знаменитости замечали мои работы. Но иногда я ловлю вдохновение от спонтанных вещей. Могу увидеть божью коровку на листике с капелькой и нарисовать это.

В основном я вдохновляюсь людьми, люблю рисовать лица, в основном портреты.

О концерте Билли Айлиш

Мне понравилось, как реагировал зал. Я была выше, чем танц-партер. Мы наслаждались музыкой и наблюдали за танц-партером. Старалась оторваться как могла. Там творилось безумие. Главное было насладиться музыкой и зарядиться энергией. Я сама себе завидую.

О танцах

Не могу сказать, что я ярая фанатка танцев. Я ярая фанатка фигурного катания, танцую на льду. Хочу заняться танцами с хореографом, именно специализированным под лед. Стараюсь все сфокусировать на работе на льду. У нас есть хореограф, который преподает хип-хоп, но в своем случае я не могу найти этому применение: там такие резкие движения, а я катаю «Мемуары гейши». Мне интереснее такой вид танцев, как контемпорари, там не такие резкие движения: более плавные, но при этом дисциплинированные. Сама, бывает, занимаюсь, но все перекладываю на лед.

О ювелирных украшениях

Часто ношу кулон от John Wilson Blades. Лезвия, на которых я катаюсь, по-особенному выглядят, и они отправили мне такой кулончик с коньком. Есть украшения, которые я не снимаю никогда, например, серьги. Недавно видела фотографию, где я четыре года назад: поменялось все, цвет волос, костюм, но серьги остались неизменными. Чем они мне так дороги — сказать не могу, это личное. И про кольцо тоже личное. Это вещь, которую я не снимаю никогда.

Об удовлетворении прокатами

Я очень хочу остаться довольной собой, а не выходить со льда и чувствовать, что ты и 20% не сделал. Это самое ужасное, что можно чувствовать.

У меня, честно говоря, был страх уехать с Олимпиады, что-то не доделав. Я осталась довольна своими прокатами на Олимпиаде. С моей стороны был сделан максимум.

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О статусе посла сборной России на Олимпийских играх в Токио

Я очень горжусь этим званием и статусом. Для меня всю жизнь было важно чувствовать, что мне доверяют, и прежде всего я горжусь, что мне доверили. У меня ощущение такое, что мне хочется сказать, что меня не назначили, а мне доверили.

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О трудностях в жизни

Легко ли быть Женей Медведевой? Трудно, периодически трудно. Легко в плане, что мне 19 лет, и я многое в жизни повидала. Могу говорить на разные темы. Это действительно круто. Мы счастливые, хотя на самом деле, жизнь сложная штука. И когда мы преодолеваем трудности, мы становимся по-настоящему счастливы.

О напутствии самой себе в детстве

Я бы ей сказала: «Продолжай делать все то, что ты делаешь». Я не из тех людей, которые: «Вот если бы я сделала по-другому, было бы лучше». А возможно, если бы я сделала по-другому, я бы здесь не сидела бы.

О супергеройской силе

Всегда хотела иметь телепорт. У меня друзья раскиданы по разным точкам планеты, и порой люди, по которым я очень сильно скучаю, находятся за огромное количество километров от меня.

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