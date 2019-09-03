Отец Турсынбаевой обратился к фанатам после травмы дочери

— Закончилась напряженная летняя подготовка к новому сезону. Большая работа была проведена командой Team Tutberidze, за что им огромная благодарность, — написал отец фигуристки. — Нашей Элизабет были поставлены и выкатаны две сложные, великолепные программы. Короткая — «Dance Macabre» Camille Saint-Saens и произвольная программа Piano Concerto 2, Pachmaninoff.



И я очень надеюсь, что в скором времени все мы станем свидетелями отличных выступлений нашей Элизабет на «Гран-при» и международных стартах.



Обратная, «нехорошая» сторона большого спорта — это постоянные, можно сказать даже «хронические» травмы, которые не знаешь когда и как «выстрелят». К этому невозможно привыкнуть или предугадать.



Даже в прошлом, успешном сезоне у нашей Элизабет два раза были серьезные травмы, но успешно преодолели их.



К сожалению, на данном этапе есть необходимость лечения, врачи дают позитивный результат, но нужно время. Поэтому снизили интенсивность тренировок, чтобы подлечиться и быть готовым к сезону.



Дорогие друзья, спасибо, что вы беспокоитесь об Элизабет, и давайте дружно пожелаем нашей солнышке скорейшего восстановления и будем вместе радоваться ее выступлениям в новом сезоне.