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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Турсынбаевой обратился к фанатам после травмы дочери

Байтак Турсынбаев, отец фигуристки Элизабет Турсынбаевой, в своем Instagram прокомментировал повреждение дочери.

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Источник: РИА "Новости"

Из-за травмы 19-летняя ученица Этери Тутберидзе пропустит турнир Lombardia Trophy, который пройдет с 13 по 15 сентября в итальянском Бергамо.

— Закончилась напряженная летняя подготовка к новому сезону. Большая работа была проведена командой Team Tutberidze, за что им огромная благодарность, — написал отец фигуристки. — Нашей Элизабет были поставлены и выкатаны две сложные, великолепные программы. Короткая — «Dance Macabre» Camille Saint-Saens и произвольная программа Piano Concerto 2, Pachmaninoff.

И я очень надеюсь, что в скором времени все мы станем свидетелями отличных выступлений нашей Элизабет на «Гран-при» и международных стартах.

Обратная, «нехорошая» сторона большого спорта — это постоянные, можно сказать даже «хронические» травмы, которые не знаешь когда и как «выстрелят». К этому невозможно привыкнуть или предугадать.

Даже в прошлом, успешном сезоне у нашей Элизабет два раза были серьезные травмы, но успешно преодолели их.

К сожалению, на данном этапе есть необходимость лечения, врачи дают позитивный результат, но нужно время. Поэтому снизили интенсивность тренировок, чтобы подлечиться и быть готовым к сезону.

Дорогие друзья, спасибо, что вы беспокоитесь об Элизабет, и давайте дружно пожелаем нашей солнышке скорейшего восстановления и будем вместе радоваться ее выступлениям в новом сезоне.

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