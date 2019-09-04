«Полгода не была в Москве, поехала на тренировку на метро и заблудилась». Истории от Евгении Медведевой

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

— В этом году у вас богатая география перелетов, в которой были и Москва, и Торонто, и Токио и много других городов. Сколько часов налетали за это время?

— Честно говоря, сбилась со счета.

— Но на «золотой» статус в авиакомпании точно налетали.

— Даже на платиновый.

— Оказавшись в Москве, куда в первую очередь отправляетесь? Есть ли какой-то традиционный маршрут?

— Сначала, естественно, дом. Потом у меня есть свои любимые места в Москве — Парк Горького, Арбат, улочки вокруг Красной площади и сама площадь, где мы с друзьями часто гуляем. На самом деле, Москва — потрясающий город, один из самых прекрасных на планете. И особенно четко ты это понимаешь, когда живешь очень далеко.

В Японии на шоу ходят, как в музей

— Вы теперь посол Олимпийской команды на Играх в Токио. Что это значит для вас, и что вы будете делать в этой роли?

— Для меня важен тот факт, что у меня будет возможность присутствовать на Играх вместе с нашими спортсменами. Я не понаслышке знаю, насколько сложно выступать на Олимпийских играх. В Пхенчхане нам всем было тяжело из-за той истории с отстранением, нейтральным статусом и так далее. Приходилось себя готовить в большей степени не к самим выступлениям, не к тому, что мы представляем нашу страну, а к тому, что мы выходим без флага. Смириться с этим было почти невозможно. Каждый вечер, ложась в кровать, ты себя убеждал: так просто должно быть на данный момент. Я безумно рада, что все позади, и теперь на Играх мы будем полноправными участниками. Надеюсь, что ребятам на летней Олимпиаде будет легче, чем нам.

— У вас есть любимый летний вид спорта?

— Спортивная гимнастика. У меня очень много знакомых ребят в сборной, мы дружим, иногда встречаемся в Москве. Мы даже учились в одной школе, хотя я немного младше. Слежу за их успехами.

— Как пройдет лето 2020 года более или менее понятно. А как обычно проходит лето у Евгении Медведевой?

— Я сменила стиль жизни — в этом году у меня не было классического пляжного отдыха. И я даже рада, что так получилось. Почти все время провела в Японии в и в туре по Канаде, в ходе которого мы посетили 11 городов. Это одновременно и расслабление, и форму при этом не теряешь. Я успела и отдохнуть, и сходить в кафе с друзьями, но при этом и активно тренировалась.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

— Не утомляет такое количество льда круглый год?

— Нет. Это моя стихия, поэтому я комфортно себя чувствую.

— В межсезонье многие наши фигуристы отправились на шоу в Южную Корею, в Японию. С чем это связано? Там так любят фигурное катание?

— Да. Причем это уже не первый год, просто в этот раз это очень активно освещается. Ежегодно я провожу в Японии примерно месяц летом, почти четыре года подряд. Это уникальная страна! Люди наслаждаются фигурным катанием, как искусством, приходят на шоу, как в музей на картины смотреть. И поддерживают всех спортсменов — неважно какого ты уровня, откуда. Даже если ты допустил много ошибок, никогда не станут осуждать — наоборот, поддержат и скажут: не переживай, в следующий раз будет лучше.

— Знаю, что вам и сама страна очень нравится. Чем она так хороша?

— Когда я приехала впервые, у меня было ощущение, что я попала на другую планету. Начиная с языка, еды и архитектуры и заканчивая тем, что там другое автомобильное движение. Меня, тогда 14-летнюю девочку, это просто поразило. Я вернулась домой и рассказывала об этом маме с бабушкой. Плюс там совершенно невероятные люди. Япония как-то сразу попадает в сердце и остается там.

— Что чаще всего в Канаде и Японии спрашивают о России?

— В Канаде как-то спросили, правда ли, что в России медведи по улицам ходят.

— Эта байка еще жива?

— Да! Я так и ответила: неужели есть кто-то, кто все еще в это верит. А в Японии не спрашивают про Россию. Нужно понимать менталитет японцев — дело не в том, что им неинтересно, они безумно тактичные во всех смыслах люди.

— Возвращаясь домой, вы замечаете, как меняется Москва? Ведь обычно такие изменения замечаешь именно, когда приезжаешь редко.

— Между приездами в Москву проходит примерно полгода и родной город меняется прямо на глазах. В прошлый приезд я добиралась на тренировку на метро и заблудилась! Попала на станцию — даже не помню, как она называется — у которой три или четыре платформы. И еще переход, по которому нужно пройти, чтобы уехать на правильном поезде. Я остановилась с чемоданом с коньками, в куртке и стала в панике звонить маме: «Мама, забери меня отсюда, пожалуйста! Я потерялась!».

Евгения Медведева и талисманы олимпийской команды России. Фото: Андрей Голованов. | Источник: Команда России

Номер с розовым костюмом родился за один вечер

— Для короткой программы в этом году вы выбрали композицию Muse — Exogenesis. Решили остаться в драматическом образе?

— Не могу сказать, что это драматический образ — назову его светлым.

— При этом музыка серьезная — почти апокалипсическая.

— У меня сложился образ чего-то космического, неизведанного, но при этом очень светлого, я бы даже сказала, кристально чистого.

— «Мемуары Гейши» были выбраны для произвольной программы с учетом вашей любви к Японии?

— Совсем нет. Эту музыку я слушала на протяжении нескольких лет, и все время готовила себя морально к программе. Говорила себе: вот сейчас пора! И всякий раз понимала: не смогу выразить до конца. В следующий раз снова: может, теперь? И снова нет, не доросла еще. Примерно два года так продолжалось. Сейчас считаю, что время пришло.

— После номера в розовом костюме ведь многие поклонники ожидали чего-то легкомысленного и веселого хотя бы в одном из прокатов.

— Нет. Для своих основных программ я обычно выбираю музыку, которая наполнена энергией. Если послушать, к примеру, «Exogenesis», у меня складывается ощущение, как будто воздух сгущается, как будто находишься под водой — музыка очень плотная. А мелодия из «Мемуаров Гейши» — одна из немногих, которая пробирает до мурашек. Что для меня большая редкость.

— Расскажите историю показательного номера в розовом костюме, который так много обсуждали. Это была ваша идея?

— В прошлом сезоне, когда мы решили сменить короткую программу с «Orange colored sky» на «Tosca», пригласили хореографа Мишу Джи. Мы сидели как-то вечером и думали, что нужен гала-номер. Миша предложил Seven rings — песня Арианы Гранде тогда была в топе, звучала из каждого утюга. В итоге хореографическое начало родилось за один вечер.

— По костюму и образу программа была словно придумана прямо для Японии.

— Да, номер в Японии принимали просто потрясающе. В зале людям очень нравилось, даже несмотря на то, что я катала эту программу травмированной, а потому просто красиво двигалась под музыку. Я повредила бедро на чемпионате мира, и мне нельзя было ни прыгать, ни вращаться. Но это никак не повлияло на реакцию людей в зале, только в соцсетях люди устраивали битвы.

— Как вы, кстати, на реагируете на комментарии разной степени эмоциональности?

— У каждого человека, выражаясь вашими же словами, своя степень эмоциональности. И иногда она зашкаливает. Но я не воспринимаю это всерьез. Мне важно слышать мнение людей, с которыми можно что-то обсудить лично. А ко мне, не поверите, ни разу никто не подошел и не сказал тех слов, которые пишут инкогнито в интернете.

Брайан может просто молча стоять рядом

— Прошел примерно год с тех пор, как вы переехали в Канаду, что за это время стало для вас наиболее запоминающимся?

— Все. Жизнь там абсолютно другая. Что-то было сложно, что-то было легко. Это к хорошему, как известно, привыкаешь быстро. А к абсолютно новому — не всегда. Но сейчас могу сказать, что я полностью адаптировалась.

— В одном из интервью вы отметили, что не любите жалость и сказали: «Если хочешь пожалеть, молча помоги ему». За этот год, кто, помимо мамы и близких родственников, вот так подошел к вам и молча помог?

— Брайан. Спортсмены — это люди, которые всегда копаются в себе и ищут изъяны. Им довольно часто ментально бывает плохо. И, вот, если что-то происходит не очень хорошее, ты не в лучшей форме или переживаешь, Брайан ото всех тебя отгораживает и просто молча стоит рядом. Когда видит, что тебе стало немножко легче, просто спрашивает: «Работаем дальше?». И весь остаток тренировки просто находится вблизи, помогает с прыжками. Это очень важно.

— А были те, кто пытался поставить палки в колеса?

— Конечно.

— В таких случаях вы пытаетесь как-то защитить себя?

— Я человек, который адаптируется к ситуации. И такой уж характер у меня. что если человек мне ставит палки в колеса, к тому же делая вид, что это как будто бы не он, я просто молча смотрю в глаза, переступаю через эти палки и иду дальше.

Не ем мясо. Это этический вопрос

— В вашем Инстаграме есть много видео с пробежек, с занятий в тренажерном зале. Физподготовки в вашей подготовке действительно стало больше?

— Правда. У меня действительно стало гораздо больше занятий вне льда. Я активно укрепляю мышцы, свое тело.

— Что это дает?

— Это дает силу на льду, высоту прыжка, резкость, выносливость.

— Кроме того, вы изменили свой подход к питанию и отказались от мяса. Это этический вопрос?

— Если говорить именно о красном мясе, то это именно этичный подход. Я его не ем примерно полгода уже. В остальном мой рацион меняется. Сейчас в нем присутствует рыба, морепродукты, очень редко молочные продукты — просто я их не люблю.

— Занимаетесь вы под музыку?

— Да. И не только занимаюсь. Я вообще редко снимаю наушники.

— С переездом в вашем плей-листе появились треки на русском языке?

— Я слушаю музыку абсолютно на разных языках. Но на русском — это в основном треки, которые записаны моими друзьями или знакомыми.

— Одна из самых раскрученных историй этого лета, связанных с вами и с музыкой, произошла этим летом. В одном из интервью вы сказали, что любите песню Billie Eilish «Bad Guy», потом появился показательный номер Алины Загитовой на эту песню. Все это получило громкую огласку в СМИ. Вы как-то реагировали на происходящее?

— Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело.

— В мире фигурного катания музыка часто совпадает. Как обычно на это реагируют спортсмены?

— Все зависит от того, знаешь ли ты внутреннюю кухню. Иногда бывают такие невероятные совпадения, что просто не понимаешь, как такое возможно?!

— Расскажите какой-нибудь свежий пример.

— Я прихожу на тренировку сейчас на московском катке, включаю музыку. У одного из тренеров округляются глаза: «Да ладно, — говорит она. — Это Muse, Exogenesis?. Выясняется, что ее ученик выступает под ту же композицию.

— Как вы относитесь к тому, что вас постоянно пытаются столкнуть с кем-то лбами?

— Меня и пытаются столкнуть с кем-то лбами, с тех пор, как я вышла на международный юниорский уровень. Так что я привыкла, и чувствую себя в этой ситуации, как рыба в воде.

— Реагируете обычно миролюбиво или все же пытаетесь доказывать свою правоту?

— Во мне всегда борются две натуры. Одна хочет мира во всем мире и, когда случаются конфликты, сидит и думает: «Зачем вы это делаете? Скучно живется или адреналина не хватает?». Бывает и так, что у меня разгорается что-то внутри, хочется что-то доказать. Но я всегда стараюсь этот пожар затушить и вторую натуру успокоить, потому что понимаю — все конфликты придумывается, чтобы разозлить.

Евгения Медведева и талисманы олимпийской команды России. Фото: Андрей Голованов. | Источник: Команда России

Фигуристки намного меньше, чем выглядят по телевизору

— Одно из самых популярных мнений сейчас, что без четверного прыжка в женском фигурном катании делать нечего, можешь вешать коньки на гвоздь…

— Именно поэтому я учу четверной сальхов (смеется). Сейчас в фигурном катании происходит технический скачок. И под это приходится подстраиваться. По большому счету, если ты технически слаб — иди, работай дальше. Но я не из тех людей, которые сдаются просто так. Поэтому я еще поборюсь.

— Вы рассказывали, что помните Аню Щербаковой 6-летней девочкой, а Саша Трусова неоднократно называла вас своим кумиром. Тяжело осознать, что теперь придется с ними соревноваться?

— Я действительно знаю девчонок с совсем с юного возраста, и они для меня так и остаются малышками. Особенно Анютик Щербакова, ведь она такая миниатюрная. Дорогие зрители фигурного катания, поверьте, они намного меньше, чем вы видите по телевизору (смеется)!

Мне всегда очень приятно, когда девочки говорят, что они на меня равняются при том, что технически они делают в два раза больше, чем я. Это дает мне силы и уверенность в том, что я еще что-то могу.

Если я выложила в Инстаграм бордовый халат — это просто халат

— Насколько тяжело когда, любой твой пост в Инстаграм — обед с другом, танец с морской свинкой, розовый костюм — все обсуждают? Вы как-то отбираете контент, который размещаете?

— Конечно. Хотя порой люди все равно в странном ключе обсуждают то, что я выкладываю. Моя страничка в Инстаграм, хоть и официальная, но все же личная. И там появляется то, чем я хочу поделиться с фанатами или друзьями. Если у меня затишье, это не значит, что что-то случилось — я просто работаю. Если я активничаю, то у меня хорошее настроение, и я хочу им поделиться со всеми. Но, бывает, выложишь фотографию в бордовом халате, и люди пишут: «Хм, бордовый халат! Это что, намек на новую программу? Это, наверное, цвет твоего нового платья». Нет, это просто бордовый халат!

— Изучали географию своих фолловеров? Откуда они?

— Россия, Япония, Мексика на третьем месте, затем США, Канада.

— Вы как-то пользуетесь своей популярностью?

— Стараюсь молчать об этом. Мои друзья, которые гордятся мной, моими достижениями, могут иногда сказать в кафе: а вы знаете, кто это? Я в этот момент обычно стою рядом и толкаю в бок: не надо, не надо…

— Где вас чаще узнают: в России, в Японии, в Канаде?

— В России и в Японии. Могут подойти попросить сфотографироваться прямо на улице.

— Какие классические девичьи развлечения вам по душе: салоны красоты, шоппинг?

— Я — девушка, люблю всякие вещи и дорогие в том числе. Но обычно, когда я стою и держу в руках какую-нибудь дорогую сумку, у меня в голове включаются весы: потратить деньги на покупку или на усиленные занятия спортом или на хорошую фурнитуру для дома? Поэтому обычно все происходит так: я прихожу в магазин, вижу классную вещь, восторженно фотографирую ее, отправляю фотку друзьям, ставлю на место и ухожу. Даже если я решаю для себя, что, к примеру, в выходной пойду и куплю себе что-нибудь одно и дорогое. Обычно иду и не покупаю.

— Для вас важно, чтобы вещь была брендовой и дорогой?

— Самое главное для меня — комфорт. Хотя и красота тоже играет роль. Но это не всегда одно и то же. Бывает так, что вещь брендовая, выглядит дешево и безвкусно. Так что если выбирать между брендом и красотой, я выберу красоту.

— Есть какие-то рецепты, как скоротать время в полете?

— Я обычно сплю, слушаю музыку и рисую. Если взять 8-часовой перелет — пять часов я буду спать, два часа слушать музыку и час уделю рисованию.

— Что рисуете?

— Портреты.

— Есть какой-то портрет, за сходство с которым вы особенно гордитесь?

— Таких много, но я их не показываю, так как это мое, личное.

— Даже тем, кого рисуете?