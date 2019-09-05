Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Ирландия
Швейцария
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Гибралтар
Дания
05
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Румыния
Испания
12
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Норвегия
Мальта
20
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Фарерские острова
Швеция
04
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Израиль
Македония
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Финляндия
Греция
10
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
10
Футбол. Сборные
2-й тайм
Черногория
Венгрия
21
Футбол. Сборные
2-й тайм
Северная Ирландия
Люксембург
10
Футбол. Сборные
20:00
Саудовская Аравия
Мали
11
Футбол. Сборные
6.09
Перу
Эквадор
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Италия
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Йокерит
Ак Барс
25
Футбол. Сборные
6.09
Гондурас
Пуэрто-Рико
Футбол. Сборные
6.09
Чили
Аргентина
Футбол. Сборные
16:30
Южная Корея
Грузия
22
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Адмирал
51
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Парагвай
20
Все события
Фоторепортажи
7Поветкин победил Хьюи Фьюри в чемпионском бою
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
09:41 (мск), источник: Sport24

«Хочу исцелять людей». Загитова провела тренировку в центре Москвы и ответила на вопросы фанатов

Болельщики уставали, фотографились и напуствовали фигуристку на сезон.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

За несколько дней до открытых прокатов сборной России олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку в Москве на пешеходном Андреевском мосту в Парке Горького. Мероприятие организовала Puma — экипировочный партнер фигуристки.

За несколько минут до занятия Загитова вышла в прямой эфир и ответила на некоторые вопросы болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Твои любимые программы?

— Наверное, каждая программа любима по-своему. Они все разные, и я не могу выделить какую-то одну — все родные и очень нравятся.

— Какой совет ты дала бы подрастающему поколению?

— Слушайтесь родителей, занимайтесь спортом, потому что спорт — это здоровье.

— Из чего состоит твой завтрак?

— Завтрак у меня всегда разный. Все зависит от настроения. Естественно, каждое утро я взвешиваюсь. Если понимаю, что надо съесть чуть-чуть поменьше, то мой завтрак — это какой-нибудь чай или кофе.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Чему бы ты научилась за полчаса, если бы у тебя появилась такая возможность?

— Играть на пианино, наверное. Но я понимаю, что это невозможно, потому что это очень долгий труд.

— Какой сверхспособностью хотела бы обладать?

— Лечить людей, исцелять.

— Что в твоем плейлисте? Что слушаешь на тренировках?

— Это зависит от настроения. Если я иду на тренировку, то это какая-нибудь энергичная музыка, чтобы зарядить себя. А если я хочу послушать какую-нибудь медленную музыку, то слушаю ее. В общем, мой плейлист очень разнообразен, и у меня нет какой-то одной любимой песни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Попасть на тренировку могли лишь самые быстрые фанаты. Все места разлетелись за несколько минут онлайн-регистрации. Фигуристка работала с болельщиками около 20 минут, и некоторым из них занятие показалось сложным.

«За 20 минут я устала как за два часа. Это было действительно сложно, хотя моя подруга говорит, что с удовольствием позанималась бы еще. Пусть это будет для меня сигналом, что надо чаще заниматься спортом», — рассказала Sport24 участница мероприятия Елена.

Тренировка включала прыжки, выпады и планки. Фигуристка периодически подбадривала собравшихся и предлагала попить воды.

«Алина не указывала нам на ошибки, но некоторых маленьких детей она хвалила и иногда поправляла», — добавила занимавшаяся в компании чемпионки мира девушка.

Сразу после окончания занятия фигуристка раздавала автографы и фотографировалась с болельщиками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фанаты обратились к фигуристке перед началом сезона.

«Мы желаем тебе в предстоящем сезоне как можно больше побед, радовать нас, быть здоровой, чтобы не было травм. Мы очень тебя любим и будем с тобой везде и всюду», — сказала представительница фанатской группы Teamzagitova.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также болельщики вручили Алине букет цветов. Фигуристка поблагодарила их за поддержку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7 и 8 сентября в Москве на Малой спортивной арене стадиона «Лужники».

Важные старты для Алины начнутся в ноябре. Фигуристка примет участие в этапах Гран-при во Франции — 1−3 числа и Японии (22−24). Также Загитова заявлена на Japan Open, который пройдет 5 октября в Сайтаме. Вместе с ней сборную Европы там представят Александра Трусова, испанец Хавьер Фернандес и латвиец Денис Васильев.

Читайте также
 Глушаков рассказал правду о скандальном видео с любовницей в бане
"Тренер велела удалить откровенные фото". Откровения горячей русской чемпионки-синхронистки
Черчесов: Матч отбора со сборной Шотландии будет за шесть очков
Хотели уйти, но не вышло. Главные неудачники трансферного окна
СМИ: В контракте Месси есть опция о досрочном расторжении
Названы суммы премиальных футболистам РПЛ
Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи ЛЕ
Испания играет с Румынией в матче отбора Евро-2020 (трансляция)
Главные встречи в истории противостояния России и Шотландии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь