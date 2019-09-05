«Хочу исцелять людей». Загитова провела тренировку в центре Москвы и ответила на вопросы фанатов
Болельщики уставали, фотографились и напуствовали фигуристку на сезон.
Болельщики уставали, фотографились и напуствовали фигуристку на сезон.
За несколько дней до открытых прокатов сборной России олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку в Москве на пешеходном Андреевском мосту в Парке Горького. Мероприятие организовала Puma — экипировочный партнер фигуристки.
За несколько минут до занятия Загитова вышла в прямой эфир и ответила на некоторые вопросы болельщиков.
— Твои любимые программы?
— Наверное, каждая программа любима
— Какой совет ты дала бы подрастающему поколению?
— Слушайтесь родителей, занимайтесь спортом, потому что спорт — это здоровье.
— Из чего состоит твой завтрак?
— Завтрак у меня всегда разный. Все зависит от настроения. Естественно, каждое утро я взвешиваюсь. Если понимаю, что надо съесть
— Чему бы ты научилась за полчаса, если бы у тебя появилась такая возможность?
— Играть на пианино, наверное. Но я понимаю, что это невозможно, потому что это очень долгий труд.
— Какой сверхспособностью хотела бы обладать?
— Лечить людей, исцелять.
— Что в твоем плейлисте? Что слушаешь на тренировках?
— Это зависит от настроения. Если я иду на тренировку, то это
Попасть на тренировку могли лишь самые быстрые фанаты. Все места разлетелись за несколько минут
«За 20 минут я устала как за два часа. Это было действительно сложно, хотя моя подруга говорит, что с удовольствием позанималась бы еще. Пусть это будет для меня сигналом, что надо чаще заниматься спортом», — рассказала Sport24 участница мероприятия Елена.
Тренировка включала прыжки, выпады и планки. Фигуристка периодически подбадривала собравшихся и предлагала попить воды.
«Алина не указывала нам на ошибки, но некоторых маленьких детей она хвалила и иногда поправляла», — добавила занимавшаяся в компании чемпионки мира девушка.
Сразу после окончания занятия фигуристка раздавала автографы и фотографировалась с болельщиками.
Фанаты обратились к фигуристке перед началом сезона.
«Мы желаем тебе в предстоящем сезоне как можно больше побед, радовать нас, быть здоровой, чтобы не было травм. Мы очень тебя любим и будем с тобой везде и всюду», — сказала представительница фанатской группы Teamzagitova.
Также болельщики вручили Алине букет цветов. Фигуристка поблагодарила их за поддержку.
Загитова примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7 и 8 сентября в Москве на Малой спортивной арене стадиона «Лужники».
Важные старты для Алины начнутся в ноябре. Фигуристка примет участие в этапах