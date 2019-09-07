Туктамышева: Контрольные прокаты — хороший пинок под зад

Источник: Спорт РИА Новости

Контрольные прокаты прошли в субботу на Малой спортивной арене «Лужников».

«На то это и прокаты, чтобы показать специалистам то, что наработали, чтобы к соревнованиям были готовы. Специалисты максимально стараются “почистить”, помочь в плане программ. То, что прокаты происходят на публике, это хорошо, дисциплинирует, надо выступать, готовить платья. Это хороший пинок под зад, если так можно выразиться. Прикольно, что так много людей», — сказала Туктамышева журналистам.

«Я еду в Бергамо на соревнования после прокатов, не буду заезжать в Питер, к произвольной платье еще не успели сделать. Завтра придется пользоваться тем, что есть», — добавила фигуристка.