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7 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева: Контрольные прокаты — хороший пинок под зад

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева назвала «хорошим пинком под зад» необходимость выступать в контрольных прокатах сборной России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контрольные прокаты прошли в субботу на Малой спортивной арене «Лужников».

«На то это и прокаты, чтобы показать специалистам то, что наработали, чтобы к соревнованиям были готовы. Специалисты максимально стараются “почистить”, помочь в плане программ. То, что прокаты происходят на публике, это хорошо, дисциплинирует, надо выступать, готовить платья. Это хороший пинок под зад, если так можно выразиться. Прикольно, что так много людей», — сказала Туктамышева журналистам.

«Я еду в Бергамо на соревнования после прокатов, не буду заезжать в Питер, к произвольной платье еще не успели сделать. Завтра придется пользоваться тем, что есть», — добавила фигуристка.

Туктамышева на прокатах исполнила тройной аксель в короткой программе. «Аксель получился, но не получился каскад флип-тулуп, сейчас он более сложный, чем тройной аксель, новый для меня каскад. Я сделала шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, надеюсь, сделаю еще один шаг», — заключила она.

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