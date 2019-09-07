Худайбердыева и Филатов победили в танцах на этапе юниорского Гран-при
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Елизавета Худайбердыева и Андрей Филатов стали лучшими в танцах на льду на этапе юниорской серии
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Елизавета Худайбердыева и Андрей Филатов стали лучшими в танцах на льду на этапе юниорской серии
Россияне получили за произвольный танец 100,46 балла, а в сумме набрали 165,59 балла.
Вторыми стали Мария Казакова и Георгий Ревия из Грузии, уступившие победителям 0,33 балла. Замкнули тройку лучших россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (152,79).