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7 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Худайбердыева и Филатов победили в танцах на этапе юниорского Гран-при

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Елизавета Худайбердыева и Андрей Филатов стали лучшими в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Риге.

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Россияне получили за произвольный танец 100,46 балла, а в сумме набрали 165,59 балла.

Вторыми стали Мария Казакова и Георгий Ревия из Грузии, уступившие победителям 0,33 балла. Замкнули тройку лучших россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (152,79).

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