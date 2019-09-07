Загитову проверили на фоне Медведевой. С Алиной вообще реально тягаться?
Похоже, в новом сезоне будут доминировать фигуристки Тутберидзе.
Похоже, в новом сезоне будут доминировать фигуристки Тутберидзе.
Похоже, в новом сезоне будут доминировать фигуристки Тутберидзе.
В субботу, 7 сентября в России наконец стартовал новый сезон фигурного катания. Спортсмены сборной страны в «Лужниках» впервые показывали публике свои наработки. Для начала — короткие программы. Особое внимание к себе приковывали, конечно, прокаты лучших фигуристок России. И практически очное противостояние Медведевой и Загитовой.
По большому счёту — всем. У фигуристов есть возможность впервые проверить себя почти в соревновательном режиме — при поддержке и давлении зрителей, но без судейских оценок. У тренеров есть шанс внести последние коррективы в программы перед официальными стартами, чтобы всё получалось безупречно. У зрителей, соскучившихся по любимым спортсменам, после долгого лета есть желание прийти и поболеть на трибунах. Последний тезис красноречиво подтверждался почти полными трибунами закрытой арены «Лужников».
Прежде чем на лёд вышли девушки, свои программы откатали представители трёх других дисциплин.
Но ажиотаж, безусловно, вызвало появление на льду девушек. В контрольных прокатах принимали участие: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Станислава Константинова, Алёна Косторная и Александра Трусова.
Фанаты Медведевой и Загитовой встретили своих кумиров ликованием на трибунах. Были и красочные плакаты, и большие баннеры, и дружные скандирования. Атмосфера была ничуть не хуже, чем на иных крупных международных стартах. Возможно, это даже слегка заставляло спортсменок нервничать — арбитров нет, но тысячи зрителей всё равно ставят свои оценки.
Первыми на лёд вышли ученицы Мишина. Самодуровой короткая программа откровенно не далась: было падение с флипа, тяжесть и недовольство собой. У Туктамышевой всё прошло более убедительно: коронный тройной аксель был исполнен отлично, однако каскад Лиза сорвала. Алексей Николаевич вряд ли был доволен своими подопечными в этот вечер.
А дальше трибуны «Лужников» взорвались, ведь на лёд одна за другой вышли звёзды Олимпиады 2018 года — Евгения Медведева и Алина Загитова. Первой выступала Женя: единственной грубой ошибкой было падение с тулупа в каскаде, но в целом ощущения лёгкости не возникло. На её фоне Алина, вышедшая исполнять свою программу, когда со льда убирали сотни цветов и игрушек, выброшенных для её соперницы, просто летала, исполняя свою программу. Почти идеально!
После выступления Алины возникло ощущение, что и в этом сезоне с Загитовой тягаться будет некому. Но оно сохранялось лишь до того момента, как свои программы стали показывать другие ученицы Этери Тутберидзе. И Анна Щербакова, и Алёна Косторная, и Александра Трусова приятно удивили. И речь не только о чистом исполнении каскадов и отдельных прыжков, а о самом катании. «Пер Гюнт» Трусовой и «Парфюмер» Щербаковой имеют все шансы покорить зрителей не только в России, но и по всему миру — программы сбалансированные и изящные.
Анна, Алёна и Александра показали, что готовы в новом сезоне выходить на новый уровень. Если на официальных стартах они будут выступать столь же мощно, то все медали могут уезжать в «Хрустальный». До Алины Загитовой дотянуться пока трудно — она всё ещё вне конкуренции. Но соперницы всё же понемногу догоняют. Битва в новом сезоне будет великолепной!