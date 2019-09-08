Коляда: Исполняя роль Чарли Чаплина, стараюсь быть похожим на себя

Источник: Спорт РИА Новости

На тему Чаплина поставлена произвольная программа Коляды, которую он исполнил в воскресенье на контрольных прокатах сборной России в Лужниках. Фигурист допустил несколько ошибок.

«Будем делать анализ, стремиться и надеяться на лучшее, — сказал Коляда журналистам. — В программе “Чарли Чаплин” стараюсь быть похожим на себя, не быть похожим ни на кого, свое видение представляю того, что чувствую. Еще есть какие-то шероховатости, есть куда расти».