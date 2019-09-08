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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Коляда: Исполняя роль Чарли Чаплина, стараюсь быть похожим на себя

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда сказал, что исполняя роль Чарли Чаплина в произвольной программе, он пытается быть похожим на самого себя.

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Источник: Спорт РИА Новости

На тему Чаплина поставлена произвольная программа Коляды, которую он исполнил в воскресенье на контрольных прокатах сборной России в Лужниках. Фигурист допустил несколько ошибок.

«Будем делать анализ, стремиться и надеяться на лучшее, — сказал Коляда журналистам. — В программе “Чарли Чаплин” стараюсь быть похожим на себя, не быть похожим ни на кого, свое видение представляю того, что чувствую. Еще есть какие-то шероховатости, есть куда расти».

Комментируя ошибки на прыжках, Коляда отметил, что «напрыгивать все надо на публике». «Тренировки — это одно, соревнования — другое. По ощущениям все было нормально. На тренировке, на разминке все сделал», — заключил он.

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