Туктамышева уже не боится второго акселя

Контрольные прокаты проходят 7—8 сентября на МСА «Лужники» в Москве. Туктамышева исполнила два тройных акселя в воскресенье в произвольной программе.

«Это был первый официальный прокат с двумя тройными акселями, и я довольна. Я вижу по глазам тренера (Алексея Мишина), что все было нормально. Мы реалистично относимся к задачам, тренер ждет того, что я могу сделать», — сказала Туктамышева журналистам.