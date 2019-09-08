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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева уже не боится второго акселя

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сказала, что боязнь исполнения второго тройного акселя у нее ушла.

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Контрольные прокаты проходят 7—8 сентября на МСА «Лужники» в Москве. Туктамышева исполнила два тройных акселя в воскресенье в произвольной программе.

«Это был первый официальный прокат с двумя тройными акселями, и я довольна. Я вижу по глазам тренера (Алексея Мишина), что все было нормально. Мы реалистично относимся к задачам, тренер ждет того, что я могу сделать», — сказала Туктамышева журналистам.

«Раньше заходить на тройной аксель было боязно, а сейчас нормально», — отметила фигуристка.

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