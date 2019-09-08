Тарасова и Морозов: Прилетели на контрольные прокаты раньше из-за урагана
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратные медалисты чемпионатов мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, что
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратные медалисты чемпионатов мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, что
Тарасова и Морозов с лета нынешнего года тренируются во Флориде в центре фигурного катания Марины Зуевой.
«Во Флориде было предупреждение, что идет ураган, как раз на понедельник, когда мы собирались вылетать в Москву. В итоге в пятницу вечером (на прошлой неделе) Марина Олеговна подошла к нам и сказала: идет ураган, вы вылетаете завтра, меняйте билеты. Прилетели в воскресенье, катались два дня сами в Москве», — рассказал Морозов журналистам.
«По моим ощущениям, перестроились очень легко, — добавила Тарасова, говоря о смене часовых поясов. — Возможно, сказалось то, что скучали по дому, хотели поскорее приехать».
Фигуристы рассказали о ближайших планах. «Получаем американскую визу в Праге, в Москве нереальные очереди. Потом обратно в Москву, на следующий день вылетаем в США. Пока есть план, что в
«В Европу в следующий раз сюда, перед московским этапом Гран-при», — заключила Тарасова.