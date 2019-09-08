Тарасова и Морозов: Прилетели на контрольные прокаты раньше из-за урагана

Источник: РИА "Новости"

Тарасова и Морозов с лета нынешнего года тренируются во Флориде в центре фигурного катания Марины Зуевой.

«Во Флориде было предупреждение, что идет ураган, как раз на понедельник, когда мы собирались вылетать в Москву. В итоге в пятницу вечером (на прошлой неделе) Марина Олеговна подошла к нам и сказала: идет ураган, вы вылетаете завтра, меняйте билеты. Прилетели в воскресенье, катались два дня сами в Москве», — рассказал Морозов журналистам.

«По моим ощущениям, перестроились очень легко, — добавила Тарасова, говоря о смене часовых поясов. — Возможно, сказалось то, что скучали по дому, хотели поскорее приехать».

Фигуристы рассказали о ближайших планах. «Получаем американскую визу в Праге, в Москве нереальные очереди. Потом обратно в Москву, на следующий день вылетаем в США. Пока есть план, что в Солт-Лейк-Сити выступаем, но посмотрим, в каком будем состоянии», — отметил Морозов.