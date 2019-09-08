Трусова будет усложнять программу с тремя четверными прыжками

Источник: AP 2019

В воскресенье Трусова представила произвольную программу нового сезона на контрольных прокатах, которые завершились на МСА «Лужники» в Москве. Фигуристка исполнила в прокате три четверных прыжка — лутц и два тулупа.

«В произвольной программе мы постарались добавить как можно больше шагов, чтобы она была насыщена не только четверными прыжками, — сказала Трусова журналистам. — Поэтому один из четверных прыжков я теперь прыгаю не так, как раньше, а с более сложного захода».

«У меня уже был прокат с тремя успешными четверными, как и сегодня. Это было на прокатах в прошлом сезоне, а на соревнованиях у меня пока этого не получалась. Надеюсь, получится», — добавила она.

Также Трусова выкрутила каскад лутц — риттбергер, но упала со второго прыжка.