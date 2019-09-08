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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Трусова будет усложнять программу с тремя четверными прыжками

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Александра Трусова сказала, что будет усложнять произвольную программу, несмотря на наличие в ней трех четверных прыжков.

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Источник: AP 2019

В воскресенье Трусова представила произвольную программу нового сезона на контрольных прокатах, которые завершились на МСА «Лужники» в Москве. Фигуристка исполнила в прокате три четверных прыжка — лутц и два тулупа.

«В произвольной программе мы постарались добавить как можно больше шагов, чтобы она была насыщена не только четверными прыжками, — сказала Трусова журналистам. — Поэтому один из четверных прыжков я теперь прыгаю не так, как раньше, а с более сложного захода».

«У меня уже был прокат с тремя успешными четверными, как и сегодня. Это было на прокатах в прошлом сезоне, а на соревнованиях у меня пока этого не получалась. Надеюсь, получится», — добавила она.

Также Трусова выкрутила каскад лутц — риттбергер, но упала со второго прыжка.

«Лутц-риттбергер у меня получается достаточно стабильно, не знаю, что случилось. В прошлом сезоне я сорвала такой каскад только один раз. Но я буду работать над усложнением программы и разучиванием новых прыжков», — подчеркнула она.

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