Загитова не выступит на соревнованиях до октября

Фигуристка не стала рассказывать о платье в произвольной программе, на прокатах она выступала в тренировочном костюме. «Не скажу, это увидите на соревнованиях», — сказала она.

В воскресенье команда поддержки Загитовой устроила флешмоб, бросив на лед порядка 100 плюшевых сердец и корон. «Мне очень приятно, что моя группа делает такие флешмобы, у них всегда все разное. Это здорово. Все игрушки, естественно, я не заберу себе, потому что просто в квартире не хватит места, и я пытаюсь раздавать их детям», — рассказала фигуристка.