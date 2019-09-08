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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Загитова не выступит на соревнованиях до октября

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что ее ближайшим стартом будет турнир Japan Open в октябре.

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В воскресенье Загитова представила произвольную программу нового сезона на контрольных прокатах, которые завершились на МСА «Лужники» в Москве. Турнир Japan Open пройдет 5 октября в Японии.

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«Мой предстоящий турнир — Japan Open», — сказала Загитова журналистам.

Фигуристка не стала рассказывать о платье в произвольной программе, на прокатах она выступала в тренировочном костюме. «Не скажу, это увидите на соревнованиях», — сказала она.

В воскресенье команда поддержки Загитовой устроила флешмоб, бросив на лед порядка 100 плюшевых сердец и корон. «Мне очень приятно, что моя группа делает такие флешмобы, у них всегда все разное. Это здорово. Все игрушки, естественно, я не заберу себе, потому что просто в квартире не хватит места, и я пытаюсь раздавать их детям», — рассказала фигуристка.

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