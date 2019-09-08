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8 сентября, источник: Sport24

Звезды Медведевой, короны Загитовой, букет Тутберидзе. Второй день прокатов лучших фигуристов России

Репортаж из «Лужников».

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15
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15
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Во второй день открытых прокатов «Лужники» отдыхали. На территории комплекса не было концертов, спортивных турниров и, как следствие, вчерашних огромных очередей. Люди целенаправленно шли на фигурное катание. И лишь небольшая часть — на канатную дорогу.

Если вчера Малая арена «Лужников» сиротливо стояла в сторонке от бурного празднования Дня города, то сегодня она стала центром притяжения. Болельщики дружно стояли около служебного входа и караулили главных лиц российского фигурного катания. И делали это успешно.

Этери Тутберидзе попала в объятия болельщиков. Тренеру «Хрустального» вручили букет. Не обошлось без автографов и нескольких фото с фанатами.

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Зрители собирались вместе и только потом заходили на арену. Из-за этого на входе образовались солидные очереди. Благо, стюарды работали оперативно.

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И уже на прокатах танцоров стадион, вмещающий почти девять тысяч зрителей, был заполнен почти полностью. Пустовали лишь отдельные места.

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Громче всех из танцоров встречали вице-чемпионов мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Сравнимые овации получили чемпионы Универсиады-2019 Бетина Попова и Сергей Мозгов. Самые необычные фигуристы России выбрали для произвольного танца легендарную «Богемскую рапсодию» группы Queen и здорово раскачали зал.

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В перерывах зрители встречали в узких коридорах арены известных фигуристов. Вернувшийся из Риги с бронзой ученик Тутберидзе Даниил Самсонов фотографировался со зрителями, а танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро раздавал автографы на улице.

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Зрители доброжелательно относились ко всем без исключения. Особенно нужна была поддержка мужчинам. Почти все ошибались, а лидер сборной Михаил Коляда упал дважды. Тем не менее его программу в образе Чарли Чаплина встретили очень тепло.

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Первую спортивную пару России Евгению Тарасову и Владимира Морозова зал приветствовал стоя.

К выходу девушек арена закипела. Фанаты Алины Загитовой и Евгении Медведевой по традиции были хедлайнерами шоу на трибунах.

«Мы сегодня подготовили 120 игрушек в форме звезд», — делилась одна из болельщиц двукратной чемпионки мира незадолго до проката.

Несмотря на то, что Женя допустила несколько ошибок, ее прокат завершился очень эффектно. Болельщики кидали не только заготовленные звезды, но и другие игрушки. Получилось невероятно красиво.

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Фанаты Загитовой не отставали. Королеве фигурного катания — королевский перфоманс. Болельщики массово высыпали на лед игрушечные короны синего цвета. А красные таблички с именем чемпионки стали уже хорошей традицией.

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В смешанной зоне, несмотря на ошибки, Медведева была уверенной в себе, отвечала быстро и четко.

«Видела, как люди среагировали на мою программу. Надеюсь, она в следующий раз будет лучше. Будем над этим работать. Я такой человек, который не дает себе поблажек. Знаю свои ошибки. Знаю, из-за чего все происходит, и это будет устранено. Нужно поднимать физическую подготовку, и все будет хорошо».

Для Загитовой это не первый флешмоб из игрушек. Фигуристка рассказала, что делает со своими многочисленными подарками.

«Очень приятны такие флешмобы от болельщиков. Часть игрушек стараюсь раздавать детям, однако вещи, сделанные своими руками, стараюсь забирать себе».

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Фанаты тепло встречали абсолютно всех фигуристок. Но на уверенное третье место в плане поддержки выбралась двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, выполнившая три четверных прыжка в произвольной программе — четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Начинайте за нее болеть уже сейчас, пока это не стало мейнстримом.

На выходе с арены Трусова остановилась у машины, чтобы пообщаться с болельщиками.

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На этом сезон официально открыт. В ближайший месяц фигуристы будут накатывать программы на турнирах серии «челленджер», а уже в середине октября в Лас-Вегасе пройдет первый этап серии Гран-при. Сезон обещает быть чуть ли не самым интересным в истории. Вы уже набрали воздуха в грудь?

Константин Лесик

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