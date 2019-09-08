Ученица Тутберидзе исполнила три четверных прыжка в одной программе

15-летняя спортсменка выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп и несколько каскадов. Она выступила в образе Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3c4cmazhjrI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре 2018-го Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверной сальхов и тулуп.