Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Хорватия
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ХК Динамо
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Россия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Беларусь
Все события
Фоторепортажи
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
8 сентября, источник: Lenta.Ru

Ученица Тутберидзе исполнила три четверных прыжка в одной программе

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России. Видео появилось на сайте Первого канала.

Наверх

15-летняя спортсменка выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп и несколько каскадов. Она выступила в образе Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов».

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре 2018-го Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверной сальхов и тулуп.

В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой, составлявший на тот момент 158,50 балла. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль.

Читайте также
 Медведева высказалась о «воровстве» Загитовой
Названы условия освобождения Кокорина и Мамаева
В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец
Звезда погасла? Медведева снова упала и сбежала от всех
Курс на Москву? Какими могут быть последние бои Нурмагомедова
В каких составах могут сыграть сборные Казахстана и России
Английский клуб оказался самым расточительным в истории футбола
Как Овечкин фотографируется со звездами (фото)
Медведев рассказал, о чем говорил с Надалем после финала US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь