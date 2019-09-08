Тарасова: Прокаты российских фигуристов в «Лужниках» были фантастическими, это счастье

Источник: РИА "Новости"

«Фантастические прокаты, я была счастлива присутствовать на них, — рассказала специалист. — Во-первых, я хочу сказать слова огромной благодарности нашей публике — это наши фанаты, которые все понимают, все знают, любят фигуристов безмерно. Это справедливая и настоящая публика, это наши друзья, которые заполняют все залы в стране».

«Безусловно, в каждом виде были те, кто порадовал. Не буду конкретизировать, но скажу — сегодня на льду мы увидели девочек, подаривших нам потрясающее зрелище, они просто свели нас с ума своим техническим оснащением. У нас очень хорошие пары. Ксюшу Столбову хочу поздравить с возвращением, с настоящим возвращением», — подчеркнула Тарасова.

Собеседница ТАСС отметила прогресс танцевального дуэта Никиты Кацалапова и Виктории Синициной: «Хочу поздравить Вику и Никиту с очень сильным впечатлением, которое оставило их выступление, с прекрасной программой, с фантастическим, мастерским катанием. Мне кажется, у нас появилась надежда, что российские танцоры будут бороться за первое место. Но на этих прокатах мы не увидели программы Саши Степановой и Ивана Букина, мы будем рады их видеть».

«Мальчики радовали не особенно, к сожалению, что делать, — отметила Тарасова. — Огромная благодарность Федерации фигурного катания на коньках России и техническому комитету за то, что они провели такой сложный семинар, где судьи и технические специалисты объясняли каждому спортсмену его ошибки, попытались их сразу исправить, чтобы не допустить нарушений правил. Все это было сделано очень своевременно — это нужная работа в начале сезона и для тренеров, и для спортсменов».