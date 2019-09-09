Загитова и Медведева не входят в топ-3 русских фигуристок по сложности программ
Представляем вашему вниманию таблицу с базовой технической стоимостью программ российских
Представляем вашему вниманию таблицу с базовой технической стоимостью программ российских
Алина Загитова и Евгения Медведева заняли лишь четвертое и пятое места соответственно по сложности программ.
В первую тройку вошли Александра Трусова (33,78 балла в короткой программе и 84,58 — в произвольной. Суммарно — 118,36 балла), Анна Щербакова (107,09) и Елизавета Туктамышева (106,55).
Напомним, 7 и 8 сентября фигуристки продемонстрировали свои программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.