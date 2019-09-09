Загитова и Медведева не входят в топ-3 русских фигуристок по сложности программ

55 фотографий 55 фотографий 55 фотографий

Алина Загитова и Евгения Медведева заняли лишь четвертое и пятое места соответственно по сложности программ.

В первую тройку вошли Александра Трусова (33,78 балла в короткой программе и 84,58 — в произвольной. Суммарно — 118,36 балла), Анна Щербакова (107,09) и Елизавета Туктамышева (106,55).

Источник: vk.com/basevalue