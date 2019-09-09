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00:49 (мск), источник: Sport24

Загитова и Медведева не входят в топ-3 русских фигуристок по сложности программ

Представляем вашему вниманию таблицу с базовой технической стоимостью программ российских фигуристок-одиночниц в сезоне-19/20.

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Алина Загитова и Евгения Медведева заняли лишь четвертое и пятое места соответственно по сложности программ.

В первую тройку вошли Александра Трусова (33,78 балла в короткой программе и 84,58 — в произвольной. Суммарно — 118,36 балла), Анна Щербакова (107,09) и Елизавета Туктамышева (106,55).

Источник: vk.com/basevalue

Напомним, 7 и 8 сентября фигуристки продемонстрировали свои программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

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