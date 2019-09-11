Загитова отдала соперницам первый ход. Медведева и Туктамышева бьют первыми
В ближайшие дни пройдут турниры по фигурному катании серии «челленджер», и на всех трех россиянки способны победить.
В ближайшие дни пройдут турниры по фигурному катании серии «челленджер», и на всех трех россиянки способны победить.
С последних больших соревнований по фигурному катанию прошло пять месяцев. Межсезонье по традиции длилось как будто целую вечность, но неизбежно заканчивается. Контрольные прокаты в Москве прошли с фурором. Недаром Елизавета Туктамышева предлагала проводить
Теперь они разъезжаются по всей необъятной поверхности земного шара. Большинство спортсменок выбирают уже привычные для себя турниры, на которых выступают не первый год: знакомые условия, инфраструктура, логистика. Это, конечно, и раскатка перед основными стартами, но при этом все результаты пишутся ISU и учитываются в рейтинге, что по окончании сезона может сыграть важную роль в определении мест и участия в «Гран-при» сезона-2020/21.
Первые турниры стартуют уже на этой неделе. В Канаде на Autumn International Classic ожидаемо выступит Евгения Медведева, там она будет единственной россиянкой из 16 участниц. В соперницах у нее Рика Кихира, Ен Су Лим, Алексия Паганини, Карен Чен, Маэ Беренис Мейте — словом, состав в Оаквилле подбирается солидный. В прошлом году Евгения заняла на турнире второе место, уступив Брэди Теннелл.
За сезон она прошла серьезную эволюцию, но выступление в Москве на контрольных прокатах оптимизм поубавил. А учитывая то, что в Канаде придется выступать на
Впрочем, как сказала сама Медведева, она «знает, в чем ошибки, и будет их исправлять». Главное — чтобы в этот раз все произошло пораньше, чем наступят
Параллельно взрывной русский «челленджер» устроят в Ломбардии сразу три представительницы нашей страны. В стартовом списке — Софья Самодурова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Серьезных оппоненток у них не будет — разве что японка Вакабо Хигути. Наконец мы увидим прямое столкновение четверных и двух тройных акселей в произвольной учениц Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Да простит Софья, но она скорее в данном случае будет решать локальные задачи, коих после отъезда из «Лужников» у нее достаточно. Тем не менее, русский подиум — исход вполне возможный. В прошлом году именно с итальянского Бергамо началось возвращение Елизаветы в топ российского фигурного катания, тогда она с результатом в 206 баллов на 22 пункта опередила партнершу по группе Мишина.
В
Среди соперниц в этом году — японки Каори Сакамото и Мако Ямасита, но с высокой долей вероятности никто из них Трусовой не помеха. А вот как вернется на лед Мария Сотскова, ушедшая от Елены Буяновой к Светлане Соколовской, прогнозировать сложно. Так или иначе — за счет рейтинга и былых заслуг она все еще участница «Гран-при», а значит, достойна особого внимания.
А вот Алина Загитова, в отличие от двух предыдущих сезонов, начало сезона в виде «челленджеров» пропустит. Зато снова отправится в любимую Японию — на этот раз для участия в коммерческом турнире Japan Open, где соревнуются сборные Японии, Европы и Северной Америки, иногда с участием уже завершивших карьеру спортсменов. Впрочем, судя по выступлению в Москве Алине не
Накал страстей в российской женском фигурном катании сейчас таков, что даже за «челленджерами» следить будут пристально. Сравнивать очно и заочно, делать прогнозы, спорить о результатах. И это здорово — сезон постепенно начинает расширяться на осень. И яркие выступления россиянок должны подлить масла в этот огонь.
Расписание ISU Challenger Series 2019
12 — 14 сентября: Оаквилль, Канада
13 — 15 сентября: Бергамо, Италия
17 — 22 сентября:
19 — 21 сентября: Братислава, Словакия
25 — 28 сентября: Небельхорн, Германия
11 — 13 октября: Эспоо, Финляндия
18 — 20 октября: Минск, Белоруссия
30 октября — 3 ноября: Дунгуань, Китай
14 — 17 ноября: Варшава, Польша
4 — 7 декабря: Загреб, Хорватия.