Загитова отдала соперницам первый ход. Медведева и Туктамышева бьют первыми

Источник: Спорт-Экспресс

С последних больших соревнований по фигурному катанию прошло пять месяцев. Межсезонье по традиции длилось как будто целую вечность, но неизбежно заканчивается. Контрольные прокаты в Москве прошли с фурором. Недаром Елизавета Туктамышева предлагала проводить какой-нибудь турнир в стиле конкурсов на хоккейных или баскетбольных Матчах звезд. Спрос на это явно есть, и как раз контрольные прокаты — это то нечастое время, когда в одном месте собираются все топовые российские фигуристы.

Теперь они разъезжаются по всей необъятной поверхности земного шара. Большинство спортсменок выбирают уже привычные для себя турниры, на которых выступают не первый год: знакомые условия, инфраструктура, логистика. Это, конечно, и раскатка перед основными стартами, но при этом все результаты пишутся ISU и учитываются в рейтинге, что по окончании сезона может сыграть важную роль в определении мест и участия в «Гран-при» сезона-2020/21.

Первые турниры стартуют уже на этой неделе. В Канаде на Autumn International Classic ожидаемо выступит Евгения Медведева, там она будет единственной россиянкой из 16 участниц. В соперницах у нее Рика Кихира, Ен Су Лим, Алексия Паганини, Карен Чен, Маэ Беренис Мейте — словом, состав в Оаквилле подбирается солидный. В прошлом году Евгения заняла на турнире второе место, уступив Брэди Теннелл.

За сезон она прошла серьезную эволюцию, но выступление в Москве на контрольных прокатах оптимизм поубавил. А учитывая то, что в Канаде придется выступать на четвертый-пятый день после возвращения из России, возможны проблемы с акклиматизацией, и высоких результатов ждать было бы опрометчиво.

Впрочем, как сказала сама Медведева, она «знает, в чем ошибки, и будет их исправлять». Главное — чтобы в этот раз все произошло пораньше, чем наступят февраль-март.

Параллельно взрывной русский «челленджер» устроят в Ломбардии сразу три представительницы нашей страны. В стартовом списке — Софья Самодурова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Серьезных оппоненток у них не будет — разве что японка Вакабо Хигути. Наконец мы увидим прямое столкновение четверных и двух тройных акселей в произвольной учениц Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Да простит Софья, но она скорее в данном случае будет решать локальные задачи, коих после отъезда из «Лужников» у нее достаточно. Тем не менее, русский подиум — исход вполне возможный. В прошлом году именно с итальянского Бергамо началось возвращение Елизаветы в топ российского фигурного катания, тогда она с результатом в 206 баллов на 22 пункта опередила партнершу по группе Мишина.

В Солт-Лэйке наших не будет, но еще через неделю в Братиславе состоится мемориал Онджея Непелы, на котором выступят Станислава Константинова, Мария Сотскова и Александра Трусова. Константинова сезон начала раньше остальных выступлением за сборную мира на Играх Авроры — фестивале женских видов спорта в США. В Словакии она выступит уже второй год подряд, в прошлый раз со 180 баллами была третьей.

Среди соперниц в этом году — японки Каори Сакамото и Мако Ямасита, но с высокой долей вероятности никто из них Трусовой не помеха. А вот как вернется на лед Мария Сотскова, ушедшая от Елены Буяновой к Светлане Соколовской, прогнозировать сложно. Так или иначе — за счет рейтинга и былых заслуг она все еще участница «Гран-при», а значит, достойна особого внимания.

А вот Алина Загитова, в отличие от двух предыдущих сезонов, начало сезона в виде «челленджеров» пропустит. Зато снова отправится в любимую Японию — на этот раз для участия в коммерческом турнире Japan Open, где соревнуются сборные Японии, Европы и Северной Америки, иногда с участием уже завершивших карьеру спортсменов. Впрочем, судя по выступлению в Москве Алине не очень-то и нужны сейчас соревнования — с прокатами, как в «Лужниках», она может сразу брать билет на «Гран-при».

Накал страстей в российской женском фигурном катании сейчас таков, что даже за «челленджерами» следить будут пристально. Сравнивать очно и заочно, делать прогнозы, спорить о результатах. И это здорово — сезон постепенно начинает расширяться на осень. И яркие выступления россиянок должны подлить масла в этот огонь.

Расписание ISU Challenger Series 2019