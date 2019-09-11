Плющенко пообещал поднять вопрос о насилии в детском фигурном катании

Источник: Спорт РИА Новости

«К малышам-спортсменам нужен особый подход! Я всегда говорил, говорю и буду говорить об этом! Мы несем ответственность не только перед родителями, но самое главное перед маленькими детьми! Наша задача — прививать у детей в таком возрасте любовь к спорту и фигурному катанию!» — написал он на своей странице в Instagram.

«Ребенок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лед и уважать, и любить своих тренеров, а не бояться их. Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребенка! В моей академии категорически запрещены подобные действия! В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!» — добавил прославленный фигурист.

В марте 2017 года Плющенко объявил о завершении карьеры и начал заниматься тренерской деятельностью. В Москве на данный момент функционирует Академия фигурного катания Евгения Плющенко.