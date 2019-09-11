Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
13
Футбол. Сборные
06:00
Бразилия
Перу
01
Футбол. Сборные
05:00
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
04:30
Гондурас
Чили
21
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Венесуэла
00
Футбол. Сборные
03:00
США
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Боливия
30
Все события
Фоторепортажи
8Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
14:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко пообещал поднять вопрос о насилии в детском фигурном катании

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал жесткие методы во время тренировочного процесса с детьми и пообещал поднять вопрос о проявлении насилия к юным спортсменам со стороны тренеров.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«К малышам-спортсменам нужен особый подход! Я всегда говорил, говорю и буду говорить об этом! Мы несем ответственность не только перед родителями, но самое главное перед маленькими детьми! Наша задача — прививать у детей в таком возрасте любовь к спорту и фигурному катанию!» — написал он на своей странице в Instagram.

«Ребенок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лед и уважать, и любить своих тренеров, а не бояться их. Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребенка! В моей академии категорически запрещены подобные действия! В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!» — добавил прославленный фигурист.

В марте 2017 года Плющенко объявил о завершении карьеры и начал заниматься тренерской деятельностью. В Москве на данный момент функционирует Академия фигурного катания Евгения Плющенко.

Весной легендарный спортсмен заявил, что лично будет тренировать своего сына Александра, который ранее работал с тренером Амиром Хабибуллиным.

 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Украинская красотка обыграла двукратную чемпионку мира из России
Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку
В США Малкина обвиняют в предательстве друга. Он все отрицает
Чемпион мира Ковалев: В России тяжело жить, все оскалились
Черчесов высказался о возвращении Кокорина и Мамаева в сборную
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании
Аргентина отправила сербов домой. Сенсации ЧМ по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь