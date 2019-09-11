Валиева сделала два четверных тулупа в программе на тренировке

Источник: Спорт РИА Новости

Четвертый этап юниорского Гран-при пройдет 12 — 14 сентября в челябинском ледовом дворце «Трактор».

Ученица Этери Тутберидзе, которая приехала в Челябинск с тренером Сергеем Дудаковым, в самом начале занятия исполнила каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов, а затем приступила к тренировкам четверного тулупа. Во время тренировочного проката произвольной программы она чисто исполнила два четверных, один из них в каскаде с двойным тулупом.

Также Валиева отметилась в произвольной четырьмя прыжковыми каскадами. В одной разминке с ней провели тренировку другие российские участницы Ксения Синицына и Виктория Васильева.

Синицына тренировала каскады тройной лутц — тройной тулуп и лутц — риттбергер, а особое внимание уделяла тренировкам риттбергера практически без захода на прыжок. Тренировочный прокат произвольной фигуристка Светланы Пановой откатала чисто. В первой половине программы она сделала ряд сольных прыжков, а во второй половине показала качественные каскады лутц — риттбергер, лутц с двумя двойными тулупами и флип с двойным тулупом.