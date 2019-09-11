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11 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Загитова приехала в гости к московской полиции

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве, cоответствующее фото размещено на официальной странице управления в Instagram.

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Отмечается, фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал ей от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.

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