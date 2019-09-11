«Девочка на шаре» и дочь Тутберидзе: кто выступит в Челябинске

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске стартует четвертый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования пройдут в период с 12 по 14 сентября. На турнире будут представлены все четыре дисциплины — женское и мужское одиночное катание, а также состязания танцевальных и спортивных пар.

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Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

Девушки: Ксения Синицына, Камила Валиева, Виктория Васильева.

Юноши: Артур Даниелян, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

Пары: Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов, Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов.

Танцы на льду: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный, Тамара Жукова / Даниил Карпов.

Отдельное внимание стоит обратить на Ксению Синицыну. Фигуристка, которая занимается в группе «Снежные Барсы» у Светланы Пановой, должна была выступить на этапе Гран-при в США. Однако отправиться вместе со всеми на выступление юниорке помешали проблемы с документами. Сообщалось, что у Синицыной возникли неполадки с американской визой. Заменить Ксению не представлялось возможным, поэтому Россию в Штатах в соревнованиях одиночниц представила только Анастасия Тараканова, которая смогла завоевать бронзу, уступив представительницам США и Южной Кореи.

Напомним, что во время контрольных прокатов в Новогорске Ксения смогла зарекомендовать себя в роли одного из лидеров юниорской российской сборной, поэтому ее участие в очередном этапе будет к месту.

Девушка не показала присутствующей публике ни тройной, ни четверной аксель, однако программу исполнила чисто и исполнила в конце каскад, куда включила тройной лутц + тройной риттбергер. Самые сложные прыжки, так или иначе, она сможет продемонстрировать на официальных соревнованиях.

Одной из основных соперниц на этом этапе для Синицыной станет еще одна российская фигуристка, ученица именитого специалиста Этери Тутберидзе Камила Валиева. В отличие от Ксении, она уже выступила на одном из этапов. Во время соревнований в Куршевеле спортсменка показала блестящий результат — она не просто заняла первое место, но еще и прыгнула без помарок четверной тулуп в произвольной программе. Однако все пошло не совсем так, как хотелось бы.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B16Jh4Fp3BD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kamila Valieva Fan Page (@teamkvalieva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-02T12:19:21+00:00">2 Сен 2019 в 5:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Валиева показала свою нашумевшую короткую программу «Девочка на шаре», созданную по мотивам одноименной картины Пабло Пикассо, и могла бы получить более высокие баллы, чем судьи поставили в итоге. Но Камила не смогла обойтись без ошибок — в самом конце выступления она не докрутила лутц, который шел первым в каскаде, и упала. В итоге она оказалась только третьей после короткого проката, уступив лидерство еще одной россиянке Майе Хромых и кореянке Суюн Ви. Впоследствии ученице Тутберидзе удалось вернуть себе преимущество — она получила 138,40 баллов во второй день, что позволило ей превысить сумму в 200 очков по итогам двух программ.

Такой расклад не оставил никаких шансов ее конкуренткам.

В свое выступление Валиева также включила два каскада, которые исполнила без ошибок — тройной флип + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп. После четверного прыжка легкостью для Камилы стал двойной аксель, но она допустила небольшую помарку — коснулась рукой льда — после приземления с одинарного тройного флипа. Однако на оценки это повлияло мало. Поэтому сейчас можно сказать, что юниорка считается основной претенденткой на победу в четвертом этапе.

Среди юношей отдельного упоминания заслуживает Гуменник. 17-летний фигурист в прошлом сезоне стал серебряным призером финала юниорского Гран-при в 2018 году, а также выиграл два этапа того года — в Канаде и Словении.

Перед новым сезоном юниор поделился, что в произвольной программе он собирается исполнить два тройных акселя и два четверных сальхова.

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Он также признался, что намерен выучить в этом сезоне четверной лутц и включить его в свои программы. Стоит отметить, что Гуменник должен был выступить на этапе в США, однако в последний момент его заменил Глеб Лутфуллин, и причина такого изменения не известна.

Конкурировать с Петром в Челябинске будет фигурист Елены Буяновой серебряный призер юниорского чемпионата мира 2018 года Артур Даниелян, козырем которого является тройной аксель. Однако тут нельзя не вспомнить, что прошлый сезон для него выдался не самым удачным из-за травм.

«Здоровье не беспокоит сейчас. Остается набрать форму», — признался фигурист перед сезоном.

В танцах на льду одной из пар, которые представят Россию, будет дуэт Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Стоит сказать, что фигуристка — дочь Этери Тутберидзе — слабослышащая. Проблемы со здоровьем у Дианы начались в детстве, когда врачи назначили ей неправильные антибиотики, из-за чего у нее резко ухудшился слух. Проблему пытались исправить в одной из немецких клиник, однако иностранные специалисты оказались бессильны. Из-за своего недуга девушке пришлось оставить одиночное катание и перейти в танцы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0wQlE3Jfzk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0wQlE3Jfzk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0wQlE3Jfzk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Diana Davis (@di__davis)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-04T19:37:09+00:00">4 Авг 2019 в 12:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе со своим партнером она с лета 2019 года тренируется в США. Пара уже успела принять участие во втором этапе Гран-при.

В американском Лэйк-Плесиде дуэт стал вторым, уступив первое место Эйвонли Нгуен и Вадиму Колеснику из Штатов.

Откроют четвертый этап юниорского Гран-при танцевальные дуэты. Ритм-танец они покажут 12 сентября в 11.15 по московскому времени, а произвольные прокаты продемонстрируют 14 числа в 08.40 мск. Спортивные пары на лед выйдут также 12 сентября в 14.15, а произвольные выступления состоятся на следующий день в 12.45.

Девушки покажут свои короткие программы 13 числа в 07.55, а завершат юниорки свои выступления 14 сентября в 11.55. Юноши выступят с первыми прокатами 12 числа в 16.55, а произвольные программы состоятся на следующий день в 14.55.

Виктория Алексеева

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