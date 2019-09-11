«Не лучшие ее прокаты»: Орсер оценил Медведеву

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Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует двукратного серебряного призера Олимпийских игр — 2018 Евгению Медведеву, оценил выступление фигуристки на контрольных прокатах сборной России, состоявшихся 7 и 8 сентября в Москве. Во время выступления спортсменка допустила несколько достаточно серьезных ошибок.

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Евгения упала и в коротком, и в произвольном выступлениях. Во время первого проката она не удержалась во время исполнения каскада тройной флип + тройной тулуп, который стоит в самом начале. Сама фигуристка затем выразила мнение, что «перестаралась» во втором элементе. Во втором выступлении проблем у Медведевой было больше. Спортсменка начала заход на двойной аксель, однако в последний момент просто передумала его делать. Во время второй попытки исполнить этот прыжковый элемент ее снова ждала неудача — падение. После этого выступление Евгении разладилось окончательно, были видны серьезные недочеты.

При этом Орсер, под руководством которого фигуристка тренируется с весны 2018 года после ухода от российского специалиста Этери Тутберидзе, ничего страшного в таком выступлении не видит.

«Безусловно, не лучшие ее прокаты. Но в целом все прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября…» — приводит слова наставника россиянки РИА «Новости».

Первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. Брайан Орсер

Брайан даже вспомнил поговорку, которой его научила Тамара Москвина — первый блин комом.

«Первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе. Эти прокаты сейчас для меня — именно как первый блинчик», — сказал он.

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Орсер, говоря о физической форме своей подопечной, отметил, что Евгения находится в хороших кондициях. По его словам, прошедшие прокаты дали ему важную информацию о том, в какой готовности к новому сезону находится Медведева и что нужно исправить до начала официальных соревнований.

Тренер уверен, что катание спортсменки выглядит хорошо, даже несмотря на совершенные ошибки.

Сама Евгения после контрольных выступлений связала свои ошибки с физической готовностью и сообщила, что знает свои слабые стороны. Стоит отметить, что летом Медведева действительно почти не отдыхала — больше месяца она выступала в ледовом шоу, которое проходило в нескольких городах Японии.

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«Знаю, над чем работать. Это и физическая подготовка, которую нужно поднимать, и тогда будет все нормально. Ошибки — это во мне. Вчера сорвала, сегодня сорвала. Я буду просто работать, я знаю, почему это происходит, но я буду исправлять», — заявила спортсменка после прокатов.

С такой физической подготовкой и прыжковым набором Евгении будет очень трудно конкурировать в новом сезоне с остальными фигуристками. Она явно проигрывает на фоне олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая на контрольных программах откатала чисто.

Не стоит сбрасывать со счетов и ученицу Алексея Мишина Елизавету Туктамышеву — в произвольном прокате она чисто исполнила два тройных акселя.

Но самую главную опасность для Медведевой представляют фигуристки, которые только первый сезон выступают на взрослом уровне.

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Ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова, владеющие четверными прыжками, в этом сезоне будут пробовать свои силы на одном уровне с именитыми соперницами.

На контрольных прокатах Трусова уже показала ошеломительную программу, которая привела в восторг всех зрителей, которые наблюдали за этим выступлением. 15-летняя фигуристка исполнила четверной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп, четверной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип в произвольной программе.

У Щербаковой коронный элемент — лутц в четыре оборота, что тоже является серьезной заявкой на медали и попадание в сборную. Чуть уступает Анне и Александре еще одна ученица Тутберидзе, которая в этом сезоне также выступит на взрослом уровне — Алена Косторная. Она решила сосредоточиться на исполнении тройного акселя, которым пока идеально владеют только две спортсменки — Туктамышева и японка Рика Кихира.

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