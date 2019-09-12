Орсер: Конкуренция среди россиянок поможет Медведевой шагнуть вперед

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Поговорка про блины

— На контрольные прокаты вы приехали к произвольной программе. Где удалось посмотреть короткую Жени?

— Я был в Риге на этапе юниорского Гран-при и после соревнований сразу полетел в Москву. Прокат короткой программы от Жени посмотрел уже на YouTube.

— И какие впечатления у вас остались от ее выступлений?

— Безусловно, не лучшие ее прокаты. Но в целом все прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября…

— Что думаете о физической форме Жени?

— Я бы сказал, что Евгения сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо.

Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин (улыбается). Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе (смеется). Эти прокаты сейчас для меня — именно как первый блинчик.

Евгения Медведева | Источник: РИА

Нам приносят напитки, Брайан с улыбкой говорит официанту «спасибо» на русском языке.

Так вот, те ошибки, которые есть сейчас, можно исправить. Все в порядке. Хорошо, что у нас есть возможность вот так их увидеть, в этом смысле наша миссия выполнена. Для Федерации (фигурного катания на коньках России. — Прим. ред.) организация таких прокатов — разумный шаг, так как они требовательно ко всему подходят. Правда, мы могли заметить, что многие фигуристы допускали огрехи, в том числе весьма серьезные. И к этому надо относиться с пониманием, ведь для большинства сейчас идет очень ранний этап подготовки.

— Евгения рассказывала, что вы назвали произвольную программу «Мемуары гейши» лучшей в ее карьере.

— Да, я действительно так считаю.

— Объясните, пожалуйста, свое мнение.

— Во-первых, Женя впервые работала с замечательной Ше-Линн Бурн. Она как исключительный хореограф в мире фигурного катания сумела внести новые тонкости в движения Евгении, освежить ее стиль. Я уверен, что эта музыка, манера исполнения — именно то, что нужно Жене сейчас. Она ведь больше не маленькая девочка, которой пятнадцать лет, а юная чувственная девушка. Мне кажется, в этой программе Евгения раскрывается с совершенно новой стороны, ощущая себя как женщина.

Во-вторых, вы же знаете, как искренне она любит все связанное с Японией. У нее огромное фанатское комьюнити в этой стране, да и сама Женя действительно понимает эту культуру, чувствует себя в ней. Она проделала прекрасную работу, после которой я могу назвать эту программу ее лучшим выступлением.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BywzrKqB5go/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BywzrKqB5go/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BywzrKqB5go/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-16T07:41:02+00:00">16 Июн 2019 в 12:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы думаете, какой образ для Евгении может в будущем быть столь же органичным?

— Честно говоря, не знаю (смеется). Мы ведь никогда не можем предугадать, что с нами будет дальше, в том числе и ментально. Так что сперва нужно откатать этот сезон. Но я хочу заметить, что эта программа — целиком Женина идея. Обычно лучшие идеи — именно те, что рождаются у самих фигуристов. Конечно, и я был знаком с музыкой из «Мемуаров гейши», поэтому подумал, что это прекрасный выбор. Признаюсь, очень доволен тем, что Женя пришла к этому сама, что нам вместе с Ше-Линн удалось реализовать это в плане хореографии.

Что касается дальнейших планов, возможных образов… Я не могу быть в этом уверен, и идей пока нет. Посмотрим. Нам нужно всегда сосредотачиваться на том, что имеем сейчас, вкладывать все силы в этот сезон и эти образы. Уже потом можем начинать думать о чем-то новом.

Самая конкурентная среда

— Брайан, вы успели соскучиться по соревнованиям? Что они сейчас значат для вас как тренера?

— Знаете, еще в качестве фигуриста я особенно любил конкуренцию, соревновательный дух, но в какой-то момент пришло осознание, что эту историю пора закончить. Думаю, я был хорошим спортсменом, что помогало мне наслаждаться тем временем, но по нему теперь не скучаю. Сейчас я тренирую, и мне нравится эта работа. Стараюсь получать от нее те же ощущения, что и стоя на льду.

Брайан Орсер | Источник: РИА

Я люблю фигурное катание. Мне до сих пор нравится сам процесс соревнований, шоу. Люблю разделять эту атмосферу со своими подопечными, показывать что-то новое. Я жду этого и всегда увлечен. Очень важно и наблюдать за тем, как реагируют зрители, судьи, видят ли они прогресс спортсмена. Могу сказать, что в такие моменты мы всегда выкладываемся по полной: фигуристы, тренеры — вся моя команда. Да, когда-то не все идет по плану, и в такие моменты тяжело всем. Но все, что мы можем сделать, — это упорно работать дальше.

— К слову о конкуренции — сейчас она крайне высока в женской сборной России.

— Да уж, просто фантастика (смеется). Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше. В фигурном катании появляются новые лица, и это очень важно для соревнований. Конкуренция — всегда хорошо, сейчас более взрослые девушки, например Евгения и Елизавета (Туктамышева. — Прим. ред.), имеют возможность получить новый опыт и сделать шаг вперед для себя.

Новое поколение девушек хочет быть номером один, их техника, прыжки впечатляют. И ведь именно так фигурное катание становится интереснее. Борьба набирает обороты, и нам в таких условиях необходимо становиться расчетливее, чтобы сохранять готовность быть на равных.

— Вы разговаривали с Женей конкретно об этом?

— Конечно. Она понимает, кто сейчас составляет ей прямую конкуренцию. Естественно, что время от времени появляются и новые лица, новые звезды. Нам же необходимо не сворачивать с собственного пути, следовать тому курсу, который мы выбрали. Времени и возможности оглядываться назад нет, нужно делать все зависящее от нас. Российская среда фигурного катания отлично способствует этому, ведь она как ни в одной другой стране устанавливает жесткий барьер для выхода на уровень чемпионата мира.

К нам на пару секунд с улыбкой заглядывает другой тренер Медведевой Трейси Уилсон, присутствовавшая с россиянкой в течение обоих контрольных прокатов.

— Давайте как раз коснемся вашего тандема. Можете утверждать, что сейчас между вами, Трейси и Женей есть полное взаимопонимание?

— Да, в этом я уверен. Сейчас между нами особая гармония. Конечно, в первый год совместной работы случались некоторые столкновения интересов. Знаете, как бодание лбами. Но это нормально, и уже сейчас мы находимся в едином русле. Мне кажется, что Евгения начала лучше понимать наш подход к тренировкам, особенно минувшим летом.

Трейси Уилсон (слева) и Евгения Медведева | Источник: РИА

Конечно, я не могу максимально уверенно говорить за нее. Но я чувствовал, что она очень долго не могла выбрать направление движения, буквально застряла на перепутье. За прошлый год Женю порой тянуло в разные стороны: она разрывалась между привычной системой тренировок и новым стилем, который предложили мы. Сейчас я вижу, что Евгения приняла нашу позицию, и это очень важно. Она доверяет нам, так что вместе нам все по плечу.

— А что вы хотите увидеть от Жени в новом сезоне в первую очередь?

— У меня была возможность пообщаться с некоторыми официальными лицами, которые на протяжении двух последних дней наблюдали за ней. Все они отметили, насколько Евгения преобразилась. Я бы провел параллель с детьми, хоть у меня и нет своих собственных. Мы можем не замечать, как они растут, но стоит увидеть того, кого не видел с полгода, и ты такой: «О, Боже, вот это ты вымахал!».

Забавная аналогия получилась (улыбается). Так вот, те, с кем я разговаривал, в последний раз видели Женю во время чемпионата мира — как раз примерно шесть месяцев назад. Сейчас они так ярко реагируют на ее преображение! И я тоже уверен, что она стала лучше, но отношусь к этому без такого вау-эффекта. Вот она прибавила в скорости, а теперь вот стала двигаться иначе… Ну, и прекрасно (смеется).

Возможно, дело и в том, что я весьма критичен. Я действительно рад ее изменениям, но всегда есть куда расти дальше. Ты можешь становиться лучше еще и еще. Что ж, сейчас только начало сентября, и все понимают, какой огромный впереди массив работы. Если бы могли говорить о стопроцентной готовности уже сейчас, все было бы слишком просто (улыбается). Нам надо быть на пике в декабре (на чемпионате России), а потом в марте (на чемпионате мира). Сейчас же ее продолжают поддерживать, и я этому искренне рад. Но мы помним, сколько впереди работы.

Лутц и сальхов

— Если говорить о конкретных технических элементах, то вы больше всего времени посвящаете четверному сальхову?

— О да, мы отдаем этому много сил и времени.

— Сорок минут в день?

— Верно. Это очень непросто, но мы делаем новые шаги вперед, пробуем покорить такую вершину (показывает жестом специальную удочку для прыжков). Уверен, Евгении это по силам. Мы знаем, что нужно, чтобы она была готова физически. Важно, что Женя сама полна решимости. Она упорно работает над своими мышцами, очень грамотно подходит к питанию. Вместе мы продолжаем этот путь и добьемся своего. А вдруг на чемпионате России? (улыбается) Пока никто не знает.

В этом смысле сальхов — самый лучший прыжок, потому что наиболее простой. Если сейчас говорить о четверных, пока ты молод, этот прыжок должен стать твоим. Так что посмотрим.

— А насколько сложно вам как тренеру дается работа с неправильным (внутренним) ребром Евгении на лутце?

— Ох, это безумно трудно и нервно (смеется).

— Сложнее, чем с сальховом?

— Возможно (смеется). Потому что корректировать исполнение флипа и лутца, добиваться их стабильности крайне непросто. Это такие элементы, где с самого начала важны детали, от проработки которых все зависит. Когда я был молодым, мне ведь тоже приходилось учить лутц: сначала одинарный, потом двойной, потом тройной… Этому прыжку уделялось очень много внимания.

И вот теперь, будучи тренером, я тоже стараюсь работать над этим особенно тщательно, так как понимаю, что чувствует фигурист. Иногда отталкивание, поворот тела, необходимая траектория могут показаться чем-то простым, но это не так. Очень многое здесь зависит от старой привычки, от того, как ты это делал раньше.

Конечно, я рассчитываю, что в новом сезоне у Евгении при исполнении лутца будет сохраняться внешнее ребро. Сейчас прогресс есть, но пока это часто напоминает ее прежнюю манеру. Некоторые технические специалисты могут отмечать ошибку, некоторые могут считать, что все в порядке. Я все еще хочу добиться для нее совершенства в этом компоненте, и мы очень много работаем над этим на нашем катке. Женя может допустить несколько ошибок, но все равно продолжит идти вперед. Она, как и я, знает, что способна на лучшее.

— С учетом сложности ваших тренировок не было ли у вас сомнений относительно правильности решения Жени согласиться на роль посла сборной России на летних Олимпийских играх следующего года в Токио?

— Хороший вопрос. У меня не было с ней разговора об этом, но я горжусь ее патриотизмом и отношением к команде. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы поддержать столь важную для спорта роль, которую Евгения будет выполнять. Уверен, благодаря многим нашим контактам в Японии мы сможем реализовывать там график ее тренировок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1qy4osBaZV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1qy4osBaZV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1qy4osBaZV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-27T13:12:53+00:00">27 Авг 2019 в 6:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Надеюсь, у вас действительно не возникнет с этим проблем. Давайте в завершение вернемся к более скорым планам. В этом сезоне Евгения выступит на этапе Гран-при в Москве. А вам будет приятно вернуться в Россию?