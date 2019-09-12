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12 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Даниелян стал первым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен — РИА Новости. Российский фигурист Артур Даниелян показал лучший результат в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Челябинске.

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Даниелян в четверг получил за свое выступление оценку в 83,31 балла. Второе и третье места занимают также представители России — Петр Гуменник (74,15) и Илья Яблоков (73,73) соответственно.

Произвольную программу фигуристы представят в пятницу.

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