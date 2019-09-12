Даниелян стал первым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен — РИА Новости. Российский фигурист Артур Даниелян показал лучший результат в короткой программе на этапе юниорской серии
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен — РИА Новости. Российский фигурист Артур Даниелян показал лучший результат в короткой программе на этапе юниорской серии
Даниелян в четверг получил за свое выступление оценку в 83,31 балла. Второе и третье места занимают также представители России — Петр Гуменник (74,15) и Илья Яблоков (73,73) соответственно.
Произвольную программу фигуристы представят в пятницу.