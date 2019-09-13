Медведева в новом костюме проиграла первый старт сезона
Итоги короткой программы на турнире в Канаде.
Итоги короткой программы на турнире в Канаде.
Есть одна причина, по которой Евгению Медведеву точно стоит благодарить за переезд в Канаду. Теперь на карте фигурного катания появился еще один турнир, который смотрят болельщики из России. Autumn Classic International всегда был разминочным стартом для ребят, которые базируются в Северной Америке. Наши же фигуристы традиционно обкатывают программы на европейских «челленджерах».
Теперь Медведева живет в Торонто. И если мы представим, что столица провинции Онтарио — это Москва, то Оквилл будет
В России у Жени не пошло. На контрольных прокатах она ошибалась в обеих программах. Но это была тренировка, а здесь — полноценное соревнование с призовыми, оценками и очками в рейтинг ИСУ. И с короткой программой Медведева справилась — каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель и сольный лутц у нее получились прекрасными.
Отдельный разговор — костюм. Первый официальный старт обычно означает и презентацию наряда, в котором фигуристка будет катать весь следующий сезон. Медведева остановилась на очень необычном варианте.
Двукратная чемпионка мира, катавшая под композицию Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption) от британской
Но уже сейчас из комментариев в соцсетях ясно: многим такое одеяние не зашло.
Итог выступления — 75,14 балла. Это даже больше, чем на ЧМ-2019, где Женя тоже справилась с короткой. Но с таким результатом Медведева только вторая. Впереди японка Рика Кихира, которую в прошлом сезоне считали главным фаворитом абсолютно всего, но победить она смогла только в финале
В Оквилле Кихира была бесподобна. Японка исполнила свой коронный тройной аксель, а также каскад из тройных флип и тулупа, а также тройной риттбергер. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти Медведеву на 3 с лишним балла.
После Кихиры и Медведевой — пропасть. Идущая третьей американка Карен Чен уступает россиянке 15 баллов. Это очень много для короткой программы. Чтобы выпасть из первой двойки, россиянке во второй день соревнований нужно откровенно провалиться.
Но и за золото бороться будет трудно. Кихира помимо двух тройных акселей в произвольной программе планирует исполнить еще и четверной сальхов, который успешно приземляла на тренировках. Контент выглядит пугающим. Даже если она его не выкатает, японку все равно стоит бояться абсолютно всем фигуристкам. Стабильная короткая программа показала, что она реально серьезный конкурент для россиянок, включая даже Александру Трусову.
И сейчас пятничный прокат Кихиры даже более ожидаем в мире, чем выступление Медведевой.
Развязка «Осенней классики» в женском одиночном катании начнется завтра вечером по Москве. Произвольная программа стартует в 23:35 и продлится до 1:30.
1. Рика Кихира (Япония) — 78,18
2. Евгения Медведева (Россия) — 75,14
3. Карен Чен (США) — 60,89
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 58,87
5. Лим Ын Су (Южная Корея) — 56,31.