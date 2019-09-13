Щербакова, Туктамышева и Самодурова на одном льду. В Италии пройдет самый жаркий турнир сентября
Все, что нужно знать о Lombardia Trophy — 2019.
Все, что нужно знать о Lombardia Trophy — 2019.
Юниорская серия
«Ломбардия» — традиционное международное соревнование, проводимое под эгидой ISU. В 2019 году турнир пройдет уже в седьмой раз, а примет участников небольшой итальянский город Бергамо. В пятый раз «Ломбардия трофи» включен в серию «челленджер», однако в этот раз здесь не будет представителей парного катания. По новым требованиям международного союза конькобежцев, спортивные дуэты представлены не на всех турнирах серии.
До взрослых этапов
Традиционно, в последние несколько лет в «Ломбардии» участвуют спортсмены группы Алексея Мишина. 2019 год не стал исключением для Профессора: свои программы на итальянском льду представят чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова.
На открытых прокатах Самодурова выступила неважно, допустив ряд серьезных ошибок. Ее одногруппница Туктамышева — наоборот. Лиза чисто исполнила 3 тройных акселя и на две программы допустила всего одну ошибку, сдвоив флип. Неплохой результат для начала сезона. Год назад, все в том же Бергамо, Лиза выиграла золото, а Софья — серебро. Станет ли нынешний турнир таким же успешным для Мишина?
Не факт. Помешать питерским фигуристкам может москвичка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Аня — действующая чемпионка России и
Спортсменка активно тренирует лутц в четыре оборота, однако чисто исполненный прыжок удался ей только на победном чемпионате России в Саранске. В «Лужниках» Щербакова вновь не смогла исполнить свой единственный квад. Остальные элементы получились идеально.
Кроме россиянок в борьбу за тройку лучших вступят и сильные иностранные одиночницы. В частности, Вакаба Хигути. Она в Италии будет единственной представительницей Японии.
После удачного чемпионата мира — 2018, где спортсменка завоевала серебряную медаль, Вакаба долго восстанавливалась от травм. В результате весь прошлый сезон японка, можно сказать, провалила и выступала значительно слабее своих возможностей. Если Хигути будет в хорошей форме — претендовать на топ-3 ей по силам.
В Италию приедут и другие азиатские спортсменки. Йелим Ким, выступающая за сборную Южной Кореи, в прошлом сезоне была единственной нероссийской представительницей в финале юниорской серии
Дебютирует во взрослых и другая кореянка, Енг Ю. Двукратная чемпионка Кореи не может похвастаться серьезными юниорскими титулами, лучшее достижение — бронза на этапе ЮГП в Ричмонде. На ЮЧМ Ю осталась шестой. Фигуристка уже успела поучаствовать в небольшом соревновании в США, где попыталась приземлить новый для себя элемент — тройной аксель. Техническая сложность может помочь кореянке получить медаль, потеснив россиянок.
Не обошлось без ученика Алексея Мишина и в мужском одиночном катании. В Бергамо начнет сезон 21-летний россиянин Андрей Лазукин.
Прошлый год для молодого человека Туктамышевой стал удачным — он дебютировал сразу на двух чемпионатах мира, обычном и командном. На чемпионате России в Саранске Лазукин занял 4-е место и стал первым запасным на главных стартах сезона. После снятия Максима Ковтуна, впоследствии завершившего карьеру, Андрей получил право выступить в Сайтаме. На чемпионате мира Лазукин уверенно заехал в топ-10.
Затем, после снятия Михаила Коляды, фигуристу снова пришлось ехать на чемпионат мира в Японию, но в этот раз на командный. По итогам выступления сборная России взяла бронзовые медали.
В Италии дебютный сезон на взрослом уровне начнет москвич Егор Мурашов, тренирующийся в группе Виктории Буцаевой. Фигурист не очень знаменит на международной арене, его лучший результат — бронза на этапе ЮГП два года назад.
После громких выступлений в олимпийском сезоне серебряный призер чемпионата Европы — 2018 Дмитрий Алиев не смог отобраться в сборную. Фигурист на чемпионате России допустил несколько ошибок, в итоге став пятым. Если Алиев реабилитируется, то будет бороться за топ-3. Первый шаг должен быть сделан уже в Бергамо.
На домашнем льду выступит итальянец Маттео Риццо. В прошлом сезоне одиночник стремительно прогрессировал. Результат налицо — бронза чемпионата Европы и золото Универсиады. В межсезонье итальянец, из четверных владевший только тулупом, разучил новый прыжок — риттбергер, который исполняют единицы. Техническая сложность позволит спортсмену побороться за медали главных стартов и улучшить прошлогодние достижения.
Пятикратный чемпион Китая Боян Цзинь является, наверное, главным фаворитом предстоящих соревнований. 21-летний фигурист, несмотря на молодость, широко известен международной публике. Фигурист имеет в активе две бронзовые медали чемпионатов мира и 4 место на Олимпиаде в Пхенчхане. Прыжковый арсенал Бояна тоже впечатляет — он первым исполнил сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Случилось это в далеком 2015 году, однако сейчас все еще не так много одиночников стабильно выполняют этот элемент.
В танцах на льду сборную России представят два дуэта. Екатерина Миронова и Евгений Устенко впервые выступят на взрослом международном соревновании. Фигуристы тренируются в
Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов имеют достижения покруче. Пара выходила в финал юниорской серии
Традиционно выступают на «Ломбардии» итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Танцы на льду были включены в программу турнира в 2015 году, с того времени Шарлен и Марко не уезжали с домашнего турнира без медали — три золота и одно серебро.
Прошлый сезон стал для дуэта прорывом — серебряные медали на двух этапах
Поборются за тройку призеров и канадцы Лоренс
Кроме них Канаду представят Марджори Лажуа и Закари Лагха. Ребята являются действующими чемпионами мира среди юниоров. «Ломбардия трофи» станет первым соревнованием на взрослом уровне.
Расписание соревнований (время мск):
13 сентября (пятница)
15:00 — 16:40 — Женщины, короткая программа
18:00 — 19:00 — Мужчины, короткая программа.
14 сентября (суббота)
15:00 — 16:10 — Танцы на льду, ритм-танец
17:30 — 21:10 — Женщины, произвольная программа.
15 сентября (воскресенье)
14:00 — 16:40 — Мужчины, произвольная программа
17:00 — 19:40 — Танцы на льду, произвольный танец.