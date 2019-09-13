Щербакова, Туктамышева и Самодурова на одном льду. В Италии пройдет самый жаркий турнир сентября

Источник: РИА "Новости"

Юниорская серия Гран-при уже разогналась, а взрослые спортсмены только-только начинают входить в сезон. После открытых прокатов сборной России на очереди турниры серии «челленджер». На этой неделе сразу два таких соревнования: Autumn Classic в Канаде и Lombardia Trophy в Италии.

«Ломбардия» — традиционное международное соревнование, проводимое под эгидой ISU. В 2019 году турнир пройдет уже в седьмой раз, а примет участников небольшой итальянский город Бергамо. В пятый раз «Ломбардия трофи» включен в серию «челленджер», однако в этот раз здесь не будет представителей парного катания. По новым требованиям международного союза конькобежцев, спортивные дуэты представлены не на всех турнирах серии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2TrwRbI3wN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2TrwRbI3wN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2TrwRbI3wN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Accademia Del Ghiaccio (@accademiaghiaccio)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-12T10:19:26+00:00">12 Сен 2019 в 3:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

До взрослых этапов Гран-при еще больше месяца, а, значит, настало время обкатывать программы в соревновательном режиме и исправлять косяки. На помощь приходит серия «челленджер». Кроме обкатки программ есть еще один плюс участия в небольшом турнире — спортсменам здесь засчитывают season best (лучший результат в сезоне), что позволит претендовать на участие в серии ГП в следующем году. На обычных международных соревнованиях, не входящих в «челленджер», такой опции нет.

Традиционно, в последние несколько лет в «Ломбардии» участвуют спортсмены группы Алексея Мишина. 2019 год не стал исключением для Профессора: свои программы на итальянском льду представят чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова.

На открытых прокатах Самодурова выступила неважно, допустив ряд серьезных ошибок. Ее одногруппница Туктамышева — наоборот. Лиза чисто исполнила 3 тройных акселя и на две программы допустила всего одну ошибку, сдвоив флип. Неплохой результат для начала сезона. Год назад, все в том же Бергамо, Лиза выиграла золото, а Софья — серебро. Станет ли нынешний турнир таким же успешным для Мишина?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpNhZiQn8-2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpNhZiQn8-2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpNhZiQn8-2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-21T22:05:23+00:00">21 Окт 2018 в 3:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не факт. Помешать питерским фигуристкам может москвичка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Аня — действующая чемпионка России и вице-чемпионка мира среди юниоров, а «Ломбардия трофи» — ее первое соревнование на взрослом уровне.

Спортсменка активно тренирует лутц в четыре оборота, однако чисто исполненный прыжок удался ей только на победном чемпионате России в Саранске. В «Лужниках» Щербакова вновь не смогла исполнить свой единственный квад. Остальные элементы получились идеально.

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Кроме россиянок в борьбу за тройку лучших вступят и сильные иностранные одиночницы. В частности, Вакаба Хигути. Она в Италии будет единственной представительницей Японии.

После удачного чемпионата мира — 2018, где спортсменка завоевала серебряную медаль, Вакаба долго восстанавливалась от травм. В результате весь прошлый сезон японка, можно сказать, провалила и выступала значительно слабее своих возможностей. Если Хигути будет в хорошей форме — претендовать на топ-3 ей по силам.

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В Италию приедут и другие азиатские спортсменки. Йелим Ким, выступающая за сборную Южной Кореи, в прошлом сезоне была единственной нероссийской представительницей в финале юниорской серии Гран-при. Впрочем, на национальном чемпионате Ким выступила не так круто, как на ЮГП. Путевку на юниорский чемпионат мира Йелим не получила, оставшись пятой. Нынешний сезон для фигуристки, как и для Щербаковой, станет первым на взрослом уровне.

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Дебютирует во взрослых и другая кореянка, Енг Ю. Двукратная чемпионка Кореи не может похвастаться серьезными юниорскими титулами, лучшее достижение — бронза на этапе ЮГП в Ричмонде. На ЮЧМ Ю осталась шестой. Фигуристка уже успела поучаствовать в небольшом соревновании в США, где попыталась приземлить новый для себя элемент — тройной аксель. Техническая сложность может помочь кореянке получить медаль, потеснив россиянок.

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Не обошлось без ученика Алексея Мишина и в мужском одиночном катании. В Бергамо начнет сезон 21-летний россиянин Андрей Лазукин.

Прошлый год для молодого человека Туктамышевой стал удачным — он дебютировал сразу на двух чемпионатах мира, обычном и командном. На чемпионате России в Саранске Лазукин занял 4-е место и стал первым запасным на главных стартах сезона. После снятия Максима Ковтуна, впоследствии завершившего карьеру, Андрей получил право выступить в Сайтаме. На чемпионате мира Лазукин уверенно заехал в топ-10.

Затем, после снятия Михаила Коляды, фигуристу снова пришлось ехать на чемпионат мира в Японию, но в этот раз на командный. По итогам выступления сборная России взяла бронзовые медали.

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В Италии дебютный сезон на взрослом уровне начнет москвич Егор Мурашов, тренирующийся в группе Виктории Буцаевой. Фигурист не очень знаменит на международной арене, его лучший результат — бронза на этапе ЮГП два года назад.

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После громких выступлений в олимпийском сезоне серебряный призер чемпионата Европы — 2018 Дмитрий Алиев не смог отобраться в сборную. Фигурист на чемпионате России допустил несколько ошибок, в итоге став пятым. Если Алиев реабилитируется, то будет бороться за топ-3. Первый шаг должен быть сделан уже в Бергамо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gSk5lTCxkA4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На домашнем льду выступит итальянец Маттео Риццо. В прошлом сезоне одиночник стремительно прогрессировал. Результат налицо — бронза чемпионата Европы и золото Универсиады. В межсезонье итальянец, из четверных владевший только тулупом, разучил новый прыжок — риттбергер, который исполняют единицы. Техническая сложность позволит спортсмену побороться за медали главных стартов и улучшить прошлогодние достижения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2EyQ_-HWNj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2EyQ_-HWNj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2EyQ_-HWNj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Matteo Rizzo (@matteorizzoo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-06T15:44:15+00:00">6 Сен 2019 в 8:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятикратный чемпион Китая Боян Цзинь является, наверное, главным фаворитом предстоящих соревнований. 21-летний фигурист, несмотря на молодость, широко известен международной публике. Фигурист имеет в активе две бронзовые медали чемпионатов мира и 4 место на Олимпиаде в Пхенчхане. Прыжковый арсенал Бояна тоже впечатляет — он первым исполнил сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Случилось это в далеком 2015 году, однако сейчас все еще не так много одиночников стабильно выполняют этот элемент.

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В танцах на льду сборную России представят два дуэта. Екатерина Миронова и Евгений Устенко впервые выступят на взрослом международном соревновании. Фигуристы тренируются в Санкт-Петербурге, что нетипично для танцевальных дуэтов. В прошлом сезоне впервые отобрались на чемпионат России, где заняли 12 место.

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Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов имеют достижения покруче. Пара выходила в финал юниорской серии Гран-при и два раза отбиралась на юниорский чемпионат мира. А еще они — чемпионы Олимпийских игр. Правда, юношеских, которые проходили в Лиллехаммере в 2016 году. Этапов Гран-при, как и Миронова-Устенко, ребята не получили, но имеют все шансы претендовать на них в следующем сезоне. Для этого нужно чисто откататься и получить хороший сизн бест.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0Xg7X3p_57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0Xg7X3p_57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0Xg7X3p_57/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasiya Shpilevaya (@shpilevaya_nastya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-26T04:59:00+00:00">25 Июл 2019 в 9:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Традиционно выступают на «Ломбардии» итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Танцы на льду были включены в программу турнира в 2015 году, с того времени Шарлен и Марко не уезжали с домашнего турнира без медали — три золота и одно серебро.

Прошлый сезон стал для дуэта прорывом — серебряные медали на двух этапах Гран-при позволили паре впервые в карьере выйти в финал серии. Стабильные прокаты принесли итальянцам бронзу ФГП и минского чемпионата Европы. Чемпионат мира в Сайтаме дуэт завершил в топ-8 танцевальных пар. Таким образом, Шарлен и Марко являются главными фаворитами на золото «Ломбардии — 2019».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtMOK1zHQkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtMOK1zHQkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtMOK1zHQkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Charlène Guignard (@charleneguignard)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-28T20:03:41+00:00">28 Янв 2019 в 12:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поборются за тройку призеров и канадцы Лоренс Форнье-Бодри и Николай Соренсен. Примечательно, что пара до января 2018 года представляла Данию. Партнерша не смогла получить датское гражданство, и дуэт решил сменить флаг. После карантина Лорен и Николай выиграли бронзу на чемпионате Канады, что позволило им выступить на первенстве мира в Японии. Там пара финишировала в десятке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3ssQOW-gBmM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме них Канаду представят Марджори Лажуа и Закари Лагха. Ребята являются действующими чемпионами мира среди юниоров. «Ломбардия трофи» станет первым соревнованием на взрослом уровне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By8MIIanfIR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By8MIIanfIR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/By8MIIanfIR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Marjorie Lajoie (@marjorie.lajoie)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-20T17:46:21+00:00">20 Июн 2019 в 10:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Расписание соревнований (время мск):

13 сентября (пятница)

15:00 — 16:40 — Женщины, короткая программа

18:00 — 19:00 — Мужчины, короткая программа.

14 сентября (суббота)

15:00 — 16:10 — Танцы на льду, ритм-танец

17:30 — 21:10 — Женщины, произвольная программа.

15 сентября (воскресенье)

14:00 — 16:40 — Мужчины, произвольная программа