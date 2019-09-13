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13 сентября, источник: Sport24

Щербакова, Туктамышева и Самодурова на одном льду. В Италии пройдет самый жаркий турнир сентября

Все, что нужно знать о Lombardia Trophy — 2019.

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Источник: РИА "Новости"

Юниорская серия Гран-при уже разогналась, а взрослые спортсмены только-только начинают входить в сезон. После открытых прокатов сборной России на очереди турниры серии «челленджер». На этой неделе сразу два таких соревнования: Autumn Classic в Канаде и Lombardia Trophy в Италии.

«Ломбардия» — традиционное международное соревнование, проводимое под эгидой ISU. В 2019 году турнир пройдет уже в седьмой раз, а примет участников небольшой итальянский город Бергамо. В пятый раз «Ломбардия трофи» включен в серию «челленджер», однако в этот раз здесь не будет представителей парного катания. По новым требованиям международного союза конькобежцев, спортивные дуэты представлены не на всех турнирах серии.

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До взрослых этапов Гран-при еще больше месяца, а, значит, настало время обкатывать программы в соревновательном режиме и исправлять косяки. На помощь приходит серия «челленджер». Кроме обкатки программ есть еще один плюс участия в небольшом турнире — спортсменам здесь засчитывают season best (лучший результат в сезоне), что позволит претендовать на участие в серии ГП в следующем году. На обычных международных соревнованиях, не входящих в «челленджер», такой опции нет.

Традиционно, в последние несколько лет в «Ломбардии» участвуют спортсмены группы Алексея Мишина. 2019 год не стал исключением для Профессора: свои программы на итальянском льду представят чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова.

На открытых прокатах Самодурова выступила неважно, допустив ряд серьезных ошибок. Ее одногруппница Туктамышева — наоборот. Лиза чисто исполнила 3 тройных акселя и на две программы допустила всего одну ошибку, сдвоив флип. Неплохой результат для начала сезона. Год назад, все в том же Бергамо, Лиза выиграла золото, а Софья — серебро. Станет ли нынешний турнир таким же успешным для Мишина?

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Не факт. Помешать питерским фигуристкам может москвичка Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Аня — действующая чемпионка России и вице-чемпионка мира среди юниоров, а «Ломбардия трофи» — ее первое соревнование на взрослом уровне.

Спортсменка активно тренирует лутц в четыре оборота, однако чисто исполненный прыжок удался ей только на победном чемпионате России в Саранске. В «Лужниках» Щербакова вновь не смогла исполнить свой единственный квад. Остальные элементы получились идеально.

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Кроме россиянок в борьбу за тройку лучших вступят и сильные иностранные одиночницы. В частности, Вакаба Хигути. Она в Италии будет единственной представительницей Японии.

После удачного чемпионата мира — 2018, где спортсменка завоевала серебряную медаль, Вакаба долго восстанавливалась от травм. В результате весь прошлый сезон японка, можно сказать, провалила и выступала значительно слабее своих возможностей. Если Хигути будет в хорошей форме — претендовать на топ-3 ей по силам.

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В Италию приедут и другие азиатские спортсменки. Йелим Ким, выступающая за сборную Южной Кореи, в прошлом сезоне была единственной нероссийской представительницей в финале юниорской серии Гран-при. Впрочем, на национальном чемпионате Ким выступила не так круто, как на ЮГП. Путевку на юниорский чемпионат мира Йелим не получила, оставшись пятой. Нынешний сезон для фигуристки, как и для Щербаковой, станет первым на взрослом уровне.

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Дебютирует во взрослых и другая кореянка, Енг Ю. Двукратная чемпионка Кореи не может похвастаться серьезными юниорскими титулами, лучшее достижение — бронза на этапе ЮГП в Ричмонде. На ЮЧМ Ю осталась шестой. Фигуристка уже успела поучаствовать в небольшом соревновании в США, где попыталась приземлить новый для себя элемент — тройной аксель. Техническая сложность может помочь кореянке получить медаль, потеснив россиянок.

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Не обошлось без ученика Алексея Мишина и в мужском одиночном катании. В Бергамо начнет сезон 21-летний россиянин Андрей Лазукин.

Прошлый год для молодого человека Туктамышевой стал удачным — он дебютировал сразу на двух чемпионатах мира, обычном и командном. На чемпионате России в Саранске Лазукин занял 4-е место и стал первым запасным на главных стартах сезона. После снятия Максима Ковтуна, впоследствии завершившего карьеру, Андрей получил право выступить в Сайтаме. На чемпионате мира Лазукин уверенно заехал в топ-10.

Затем, после снятия Михаила Коляды, фигуристу снова пришлось ехать на чемпионат мира в Японию, но в этот раз на командный. По итогам выступления сборная России взяла бронзовые медали.

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В Италии дебютный сезон на взрослом уровне начнет москвич Егор Мурашов, тренирующийся в группе Виктории Буцаевой. Фигурист не очень знаменит на международной арене, его лучший результат — бронза на этапе ЮГП два года назад.

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После громких выступлений в олимпийском сезоне серебряный призер чемпионата Европы — 2018 Дмитрий Алиев не смог отобраться в сборную. Фигурист на чемпионате России допустил несколько ошибок, в итоге став пятым. Если Алиев реабилитируется, то будет бороться за топ-3. Первый шаг должен быть сделан уже в Бергамо.

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На домашнем льду выступит итальянец Маттео Риццо. В прошлом сезоне одиночник стремительно прогрессировал. Результат налицо — бронза чемпионата Европы и золото Универсиады. В межсезонье итальянец, из четверных владевший только тулупом, разучил новый прыжок — риттбергер, который исполняют единицы. Техническая сложность позволит спортсмену побороться за медали главных стартов и улучшить прошлогодние достижения.

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Пятикратный чемпион Китая Боян Цзинь является, наверное, главным фаворитом предстоящих соревнований. 21-летний фигурист, несмотря на молодость, широко известен международной публике. Фигурист имеет в активе две бронзовые медали чемпионатов мира и 4 место на Олимпиаде в Пхенчхане. Прыжковый арсенал Бояна тоже впечатляет — он первым исполнил сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Случилось это в далеком 2015 году, однако сейчас все еще не так много одиночников стабильно выполняют этот элемент.

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В танцах на льду сборную России представят два дуэта. Екатерина Миронова и Евгений Устенко впервые выступят на взрослом международном соревновании. Фигуристы тренируются в Санкт-Петербурге, что нетипично для танцевальных дуэтов. В прошлом сезоне впервые отобрались на чемпионат России, где заняли 12 место.

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Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов имеют достижения покруче. Пара выходила в финал юниорской серии Гран-при и два раза отбиралась на юниорский чемпионат мира. А еще они — чемпионы Олимпийских игр. Правда, юношеских, которые проходили в Лиллехаммере в 2016 году. Этапов Гран-при, как и Миронова-Устенко, ребята не получили, но имеют все шансы претендовать на них в следующем сезоне. Для этого нужно чисто откататься и получить хороший сизн бест.

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Традиционно выступают на «Ломбардии» итальянские танцоры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Танцы на льду были включены в программу турнира в 2015 году, с того времени Шарлен и Марко не уезжали с домашнего турнира без медали — три золота и одно серебро.

Прошлый сезон стал для дуэта прорывом — серебряные медали на двух этапах Гран-при позволили паре впервые в карьере выйти в финал серии. Стабильные прокаты принесли итальянцам бронзу ФГП и минского чемпионата Европы. Чемпионат мира в Сайтаме дуэт завершил в топ-8 танцевальных пар. Таким образом, Шарлен и Марко являются главными фаворитами на золото «Ломбардии — 2019».

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Поборются за тройку призеров и канадцы Лоренс Форнье-Бодри и Николай Соренсен. Примечательно, что пара до января 2018 года представляла Данию. Партнерша не смогла получить датское гражданство, и дуэт решил сменить флаг. После карантина Лорен и Николай выиграли бронзу на чемпионате Канады, что позволило им выступить на первенстве мира в Японии. Там пара финишировала в десятке.

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Кроме них Канаду представят Марджори Лажуа и Закари Лагха. Ребята являются действующими чемпионами мира среди юниоров. «Ломбардия трофи» станет первым соревнованием на взрослом уровне.

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Расписание соревнований (время мск):

13 сентября (пятница)

15:00 — 16:40 — Женщины, короткая программа

18:00 — 19:00 — Мужчины, короткая программа.

14 сентября (суббота)

15:00 — 16:10 — Танцы на льду, ритм-танец

17:30 — 21:10 — Женщины, произвольная программа.

15 сентября (воскресенье)

14:00 — 16:40 — Мужчины, произвольная программа

17:00 — 19:40 — Танцы на льду, произвольный танец.

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