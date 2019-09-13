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13 сентября, источник: Чемпионат.com

Загитова в 2019 году не сдала ни одного допинг-теста РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало, что среди фигуристов чаще всего проверки на допинг проходили победительница юниорского Гран-при 2018 года в одиночном катании Алёна Косторная и бронзовый призёр ЧМ-2019 в парном катании Наталья Забияко.

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Спортсменки проходили допинг-контроль дважды.

Как сообщает ТАСС, остальные фигуристы проходили проверку по одному разу. В их числе оказались:

Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Станислава Константинова, Дарья Павлюченко, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Иван Букин, Анна Фролова, Пётр Гуменник, Никита Кацалапов, Анастасия Костюк, Дмитрий Козловский, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Аполлинария Панфилова, Елена Радионова, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Анна Щербакова, Ксения Синицына, Виктория Синицины, Мария Сотскова, Александра Степанова, Ксения Столбова, Александра Трусова, Полина Цурская, Дмитрий Ялин, Анастасия Шаботова и Тиффани Загорски.

При этом РУСАДА ни разу не проверяло на допинг олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Напомним, 17-летняя Загитова является первой россиянкой, которой удалось завоевать все возможные титулы в мировом фигурном катании. В октябре уроженка Ижевска начнёт новый сезон на коммерческих соревнованиях в Японии.

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