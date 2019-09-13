Туктамышева — лидер в Бергамо, Щербакова неожиданно проиграла кореянке

Источник: Спорт-Экспресс

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 73,66

2. Ю Ен (Корея) — 70,47

3. Анна Щербакова (Россия) — 67,73

4. Старр Эндрюс (США) — 66,38

5. Ким Йе Лим (Корея) — 65,65…

8. Софья Самодурова (Россия) — 53,82.

Предстоящая серия этапов «Гран-при» обещает стать уникальной: ведь все российские топ-фигуристки распределены по парам и будут бороться за выход в Финал серии в микродуэлях. Алина Загитова с Аленой Косторной, Евгения Медведева — с Александрой Трусовой, а Елизавета Туктамышева — с Анной Щербаковой. Причем так вышло, что Елизавета и Анна даже решили начать сезон в одном и том же месте — на «челленджере» Lombardia Trophy в Бергамо. Для Туктамышевой этот приезд в Италию на старте сезона стал третьим по счету. Фигуристка как-то даже назвала Бергамо в числе самых запоминающихся своих путешествий: «Очень люблю Италию, а в Бергамо очень красивая архитектура, старые улочки, по которым приятно погулять. Там ощущается атмосфера старой Италии», — рассказывала она.

Нестандартный музыкальный ход

Сейчас Елизавета явно отправилась туда не для того, чтобы гулять и наслаждаться архитектурой. После яркого и технически сильного выступления на контрольных прокатах сборной России ожидания от ее выступления даже на предсезонном турнире явно усилились. При этом в отношении ее короткой программы было любопытно получить ответ на два очень важных вопроса.

Во-первых, как будет выглядеть в соревновательном варианте ее короткая программа, изначально поставленная Ше-Линн Бурн под «Drumming song» в исполнении Florence and The Machine, но теперь исполняемая под «Oblivion»? Как ее примут судьи? Ведь такое в фигурном катании встретишь редко, чаще программы менятся полностью, а не саундтрек к ним, тем более если он кардинально отличается от первоначального. Один из поклонников фигурного катания даже смонтировал прокат короткой программы Елизаветы именно под «Drumming song» и нельзя не признать, что выглядит это по энергетике совершенно иначе. Но если, как поясняла Туктамышева, они старались оставить в ней по максимуму от Бурн, поменять музыку обратно можно будет в любой момент.

Потенциально самая сложная программа в мире

Во-вторых: получится ли у нее исполнить чисто самую сложную в карьере короткую программу, в которой помимо тройных акселя и лутца присутствует также каскад из тройных флипа и тулупа, который Лиза пыталась исполнить на контрольных прокатах? Подобный контент в короткой программе исполняла только Рика Кихира в прошлом сезоне, да и то не всегда удачно. На Autumn Classic Internatonal в Оквиле Кихира упростила короткую программу, заменив лутц на риттбергер. Туктамышева же никогда не исполняла тройной флип в короткой за всю карьеру, а устаревший для одиночниц каскад из двух тройных тулупов в ней был неприкосновенен с сезона-2014/15.

Помарка в тишине

Елизавете выпал жребий открывать женский турнир, который при совсем небольшом количестве зрителей и тишине выглядел тренировкой в большей степени, чем контрольные прокаты в Москве. Однако в этой обстановке абсолютного покоя тройной аксель почему-то получился с неуверенным приземлением, хотя остальные прыжки были исполнены безукоризненно. Помарка на акселе точно стоила Лизе двух-трех баллов, плюс комбинированное вращение было исполнено на третий уровень вместо максимально возможного четвертого.

Оценка же за компоненты традиционно оказалась невысокой — 31,76 балла. Для сравнения — в Финале «Гран при"-2018/19, когда Туктамышева стала одним из лидеров сезона, она получила 32,4 балла. При том что даже с учетом замены музыки работа с Бурн была налицо — в программе не было ни одной паузы, что заставляло следить за движениями Елизаветы неотрывно, а потом резко понять, что музыка закончилась.

Строгие судьи и корейский тренд

По-настоящему настал момент удивляться строгости судей после безукоризненного на первый взгляд проката Анны Щербаковой под мистическую музыку из фильма «Парфюмер». Это самое удивление не могла скрыть и сама спортсменка с приехавшим с ней Италию Даниилом Глейхенгаузом — всего лишь 67,73 балла в сумме, при том, что в короткой программе у нее такой же набор прыжков, как и у Загитовой, а на дебютном для нее юниорском этапе «Гран-при» в прошлом году за чистый прокат она сходу получила 73,18 балла. Причина снижений — третий уровень на дорожке шагов, обнаруженный недокрут на тройнном риттбергере и в целом не очень щедрые бонусные баллы за прыжки.

Однако еще больше удивило, а считай стал сенсацией дня, что между Туктамышевой и Щербаковой вклинилась кореянка Ю Ен, набравшая 70,47 балла. Она повторила прыжковой набор Елизаветы, в том числе и тройной аксель, который, впрочем вышел у нее хуже, чем у россиянки. С учетом того, что второй после Камилы Валиевой на юниорском этапе «Гран-при» в Куршевеле стала другая кореянка Со Ен И, а этап в Риге и вовсе выиграла Хэн Ин Ли, обойдя двух россиянок Дарью Усачеву и Майю Хромых, не исключено, что именно кореянки готовятся стать главными соперницами российских девушек.

Что касается действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой, то ей в этом сезоне явно придется непросто, девушка начала расти, а отсюда и потеря уверенности в элементах с падениями. Хотя 53,82 балла и 8-е место после короткой программы выглядели по отношению к ней уж слишком жестоко.