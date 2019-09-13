Туктамышева — лидер в Бергамо, Щербакова неожиданно проиграла кореянке
Чемпионка мира-2015 Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, действующая
Чемпионка мира-2015 Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, действующая
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Женщины
Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 73,66
2. Ю Ен (Корея) — 70,47
3. Анна Щербакова (Россия) — 67,73
4. Старр Эндрюс (США) — 66,38
5. Ким Йе Лим (Корея) — 65,65…
8. Софья Самодурова (Россия) — 53,82.
Предстоящая серия этапов «Гран-при» обещает стать уникальной: ведь все российские
Сейчас Елизавета явно отправилась туда не для того, чтобы гулять и наслаждаться архитектурой. После яркого и технически сильного выступления на контрольных прокатах сборной России ожидания от ее выступления даже на предсезонном турнире явно усилились. При этом в отношении ее короткой программы было любопытно получить ответ на два очень важных вопроса.
Во-вторых: получится ли у нее исполнить чисто самую сложную в карьере короткую программу, в которой помимо тройных акселя и лутца присутствует также каскад из тройных флипа и тулупа, который Лиза пыталась исполнить на контрольных прокатах? Подобный контент в короткой программе исполняла только Рика Кихира в прошлом сезоне, да и то не всегда удачно. На Autumn Classic Internatonal в Оквиле Кихира упростила короткую программу, заменив лутц на риттбергер. Туктамышева же никогда не исполняла тройной флип в короткой за всю карьеру, а устаревший для одиночниц каскад из двух тройных тулупов в ней был неприкосновенен с сезона-2014/15.
Елизавете выпал жребий открывать женский турнир, который при совсем небольшом количестве зрителей и тишине выглядел тренировкой в большей степени, чем контрольные прокаты в Москве. Однако в этой обстановке абсолютного покоя тройной аксель
Оценка же за компоненты традиционно оказалась невысокой — 31,76 балла. Для сравнения — в Финале «Гран при"-2018/19, когда Туктамышева стала одним из лидеров сезона, она получила 32,4 балла. При том что даже с учетом замены музыки работа с Бурн была налицо — в программе не было ни одной паузы, что заставляло следить за движениями Елизаветы неотрывно, а потом резко понять, что музыка закончилась.
Однако еще больше удивило, а считай стал сенсацией дня, что между Туктамышевой и Щербаковой вклинилась кореянка Ю Ен, набравшая 70,47 балла. Она повторила прыжковой набор Елизаветы, в том числе и тройной аксель, который, впрочем вышел у нее хуже, чем у россиянки. С учетом того, что второй после Камилы Валиевой на юниорском этапе «Гран-при» в Куршевеле стала другая кореянка Со Ен И, а этап в Риге и вовсе выиграла Хэн Ин Ли, обойдя двух россиянок Дарью Усачеву и Майю Хромых, не исключено, что именно кореянки готовятся стать главными соперницами российских девушек.
Что касается действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой, то ей в этом сезоне явно придется непросто, девушка начала расти, а отсюда и потеря уверенности в элементах с падениями. Хотя 53,82 балла и 8-е место после короткой программы выглядели по отношению к ней уж слишком жестоко.
Произвольные программы девушки покажут в Бергамо в субботу 14 сентября, начиная с 17.50.