Алиев идет вторым после короткой программы на Lombardia Trophy
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии.
Алиев в пятницу получил за короткую программу 81,18 балла. Лидирует китаец Цзинь Боян (101,09). Замыкает тройку еще один россиянин Егор Мурашов (74,83). Третий представитель России в мужском катании на турнире Андрей Лазукин (63,23) идет десятым.
Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.