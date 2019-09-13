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13 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Алиев идет вторым после короткой программы на Lombardia Trophy

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Алиев в пятницу получил за короткую программу 81,18 балла. Лидирует китаец Цзинь Боян (101,09). Замыкает тройку еще один россиянин Егор Мурашов (74,83). Третий представитель России в мужском катании на турнире Андрей Лазукин (63,23) идет десятым.

Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.

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