Алиев идет вторым после короткой программы на Lombardia Trophy

Алиев в пятницу получил за короткую программу 81,18 балла. Лидирует китаец Цзинь Боян (101,09). Замыкает тройку еще один россиянин Егор Мурашов (74,83). Третий представитель России в мужском катании на турнире Андрей Лазукин (63,23) идет десятым.