Медведева стала второй на турнире серии «Челленджер» в Канаде
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле.
Медведева получила за произвольную программы 142,29 балла и по сумме двух прокатов набрала 217,43 балла, заняв итоговое второе место.
Победительницей соревнований стала японка Рика Кихира, показавшая лучший результат в обеих программах и набравшая в сумме 224,16 балла. Замкнула тройку лучших представительница Южной Кореи Лим Ын Су (184,38).