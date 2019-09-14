Медведева стала второй на турнире серии «Челленджер» в Канаде

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Вердер
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Текстильщик
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Шинник
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Амур
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Леганес
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Спартак-2
22
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
32
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Балтика
22
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Метц
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Нижний Новгород
00
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Трактор
12
Все события
Фоторепортажи
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
08:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева стала второй на турнире серии «Челленджер» в Канаде

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Медведева получила за произвольную программы 142,29 балла и по сумме двух прокатов набрала 217,43 балла, заняв итоговое второе место.

Победительницей соревнований стала японка Рика Кихира, показавшая лучший результат в обеих программах и набравшая в сумме 224,16 балла. Замкнула тройку лучших представительница Южной Кореи Лим Ын Су (184,38).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Российская спортсменка продает подарок Путина: в чем дело?
Жуткий страх россиянок: кому Медведева вновь проиграла
Ковалев сделал заявление после анонсирования боя с «Канело»
Американский боксер вызвал на бой Поветкина
Источник: Вратарь продлил контракт с МЮ на 4 года
«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
Абдуллаев проиграл в поединке за титул временного чемпиона WBC
«Ливерпуль» принимает «Ньюкасл» в АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь