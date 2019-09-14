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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева после второго места на турнире в Канаде: Чувствую, что могу лучше

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что довольна своим результатом на турнире серии «Челленджер» в Канаде, отметив, что способна выступать лучше.

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Источник: РИА "Новости"

Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International в канадском Оквилле, набрав 217,43 балла. Победительницей соревнований стала японка Рика Кихира (224,16), замкнула тройку лучших представительница Южной Кореи Лим Ын Су (184,38).

«Моя главная цель перед этим турниром состояла в том, чтобы показать качественное катание, поскольку для меня было важно начать сезон. Сейчас я чувствую, что набрала форму», — приводит слова 19-летней спортсменки olympicchannel.com.

«Я уверена, что могу выступать лучше, я довольна своими баллами. Я знаю, где мне нужно прибавить, я продолжу тренироваться. На завтра у меня запланирована тренировка, потом выходной, а затем неделя подготовки к следующему турниру», — добавила она.

Медведева перешла к тренеру Брайану Орсеру от Этери Тутберидзе после Олимпийских игр 2018 года. Фигуристка тренируется в Торонто. «Я начинаю привыкать к (английскому) языку, даже не думаю об этом. У меня много друзей, со многими я могу общаться на русском и английском», — отметила двукратный призер Олимпиады.

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