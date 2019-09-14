Медведева после второго места на турнире в Канаде: Чувствую, что могу лучше

Источник: РИА "Новости"

Медведева стала второй на турнире Autumn Classic International в канадском Оквилле, набрав 217,43 балла. Победительницей соревнований стала японка Рика Кихира (224,16), замкнула тройку лучших представительница Южной Кореи Лим Ын Су (184,38).

«Моя главная цель перед этим турниром состояла в том, чтобы показать качественное катание, поскольку для меня было важно начать сезон. Сейчас я чувствую, что набрала форму», — приводит слова 19-летней спортсменки olympicchannel.com.

«Я уверена, что могу выступать лучше, я довольна своими баллами. Я знаю, где мне нужно прибавить, я продолжу тренироваться. На завтра у меня запланирована тренировка, потом выходной, а затем неделя подготовки к следующему турниру», — добавила она.