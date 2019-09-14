Жуткий страх россиянок: кому Медведева вновь проиграла

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Евгения Медведева открыла для себя соревновательный сезон выступлением на разогревочном турнире серии «Челленджер» в канадском Оквилле — Autumn Classic («Осенняя классика»).

Топовые фигуристы из группы Брайана Орсера регулярно принимают участие в этих соревнованиях, поскольку до Оквилла полчаса езды от Торонто, где располагается их каток.

Однако на этот раз местных зрителей порадовала своим приездом не только звездная команда Орсера, но и Рика Кихира — победительница прошлогоднего финала Гран-при, где она обыграла олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Японка владеет тройным акселем, причем способна исполнять его в каскаде с тройным тулупом, а также уже напрыгивает на тренировках четверной сальхов. В общем с самого начала было ясно, что Кихира — главный фаворит турнира, а форма Медведевой, которая меньше недели назад в Москве падала что в короткой, что в произвольной программе, вызывала опасения.

Однако россиянка неожиданно продемонстрировала на льду значительный прогресс по сравнению с контрольными прокатами сборной России. Тогда после череды ошибок в произвольной программе двукратная чемпионка мира признавала, что ей нужно подтянуть физическую форму, а Орсер утверждал, что в свое лучшее состояние его ученица обязана прийти к декабрю, когда состоится чемпионат страны.

Однако фигуристка, очевидно, не стала ждать до зимы и выдала два проката без падений, хотя и не без ошибок.

В коротком выступлении под песню Exogenesis: Symphony Part 3 группы Muse Медведева исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп (в Москве она упала здесь после второго прыжка), а также двойной аксель и тройной лутц.

Да, спортсменка решилась поставить нелюбимый лутц, который она часто исполняет с неправильного ребра, во вторую половину программы, когда силы уже начинают заканчиваться и вероятность ошибки возрастает. В итоге судьи действительно засомневались в том, насколько верным было ребро, и поставили за этот прыжок чуть менее высокую оценку, чем могли бы.

В остальном же все вышло удачно: другие прыжковые элементы не вызвали нареканий, а вращения и дорожку шагов оценили на самый высокий, четвертый уровень сложности.

В итоге Медведева получила за короткий прокат 75,14 балла. Это даже больше, чем было на чемпионате мира — 2019.

И больше, чем Елизавета Туктамышева получила с тройным акселем (73,66) на проходящем параллельно турнире той же серии «Челленджер» — «Ломбардия Трофи».

Но сравнивать разные судейские бригады — дело бессмысленное. К тому же фигурное катание всегда было довольно субъективным видом спорта, а Медведева давно заработала себе авторитет на международной арене.

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Единственное, что вызвало недоумение у большинства зрителей, — это плавники на темно-синем костюме фигуристки, который, видимо, должен был символизировать бескрайний космос, но в итоге напоминал медузу.

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После этого выступления Медведева назвала своих тренеров — Орсера и его помощницу Трейси Уилсон — «идеальными» наставниками и заявила, что привыкла к жизни в Канаде и чувствует себя так же комфортно и уверенно, как во времена тренировок в России, — «два, три, четыре года назад».

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Однако даже практически безупречный в техническом плане прокат и высокие оценки за компоненты (артистизм, хореографию, переходы между элементами) не позволили Евгении подняться на первое место — ее обошла Кихира.

Японка исполнила невероятно сложный тройной аксель, каскад тройной флип + тройной тулуп и сольный тройной риттбергер, получив в итоге 78,18 балла.

Однако, несмотря на техническое превосходство Кихиры (ее триксель оценили на 11,04 балла, в то время как Медведева за свой двойной получила лишь 4,16) разрыв между соперницами оказался не так уж велик — около трех баллов.

Россиянке удалось достичь такого результата благодаря более качественному исполнению других элементов — каскада и сольного тройного прыжка, — на которые у Кихиры, видимо, не хватило сил после трикселя. К тому же оценка за компоненты у Евгении была немного выше.

Таким образом, основная битва ожидалась в произвольной программе, где Кихира обещала сделать два тройных акселя, причем один из них в каскаде с тулупом, а Медведева — вставить каскад с тройным лутцом и еще один сольный лутц.

Россиянка предстала перед публикой в кимоно под саундтрек к фильму «Мемуары гейши».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2XhtjtobqX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedeva ⛸ Fan Group (@team.moonbear)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-13T22:08:38+00:00">13 Сен 2019 в 3:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Семь прыжковых элементов были исполнены без падений, но с ребром на лутце, которое Медведева пытается исправить уже больше года, снова возникли проблемы.

В каскаде тройной лутц + двойной тулуп + двойной тулуп судьи засомневались в правильном ребре на этом прыжке, а во время исполнения сольного лутца уже были совершенно уверены в том, что имела место ошибка.

Кроме того, Евгения недокрутила второй элемент в каскаде тройной сальхов + тройной риттбергер, а ее дорожка шагов была оценена на третий, а не четвертый уровень сложности. Должно быть, не хватило скорости и разнообразия движений.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kFA5ZfsO4_g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При таких недочетах серебряный призер Пхенчхана получила за произвольную программу 142,29 балла, а в сумме — 217,43. Для борьбы на главных стартах этого, конечно, будет недостаточно.

Кихира решила не отставать от своей конкурентки и тоже обошлась без падений, исполнив каскад тройной аксель + двойной тулуп, а также сольный триксель (правда, с недокрутом в 90 градусов).

В принципе тот факт, что японка не сорвала эти элементы, уже означал ее победу почти со стопроцентной вероятностью. Остальные прыжки были обычными, и фигуристка справилась с ними без лишних нервов, допустив лишь один недокрут на тройном лутце.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mQqhrcicZKM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По технике Кихира обогнала Медведеву в произвольной программе на семь баллов, а по общей сумме — почти на шесть, получив в целом 224,16 очка.

От всех остальных соперниц японка и россиянка серьезно оторвались, словно соревновались в отдельной лиге.

«Моей главной задачей на этом турнире было качественно прокататься, хорошо начать сезон. Сейчас я набрала форму, удовлетворена полученными баллами, но уверена, что могу еще лучше», — заявила Евгения в интервью Olympicchannel.com.

То, что россиянка навязала серьезную борьбу Кихире, владеющей тройным акселем, действительно впечатляет. Другое дело, что сама японка ошибалась и тоже не брала максимум баллов, а триксель исполнила в каскаде с двойным тулупом, а не тройным, как планирует делать на главных турнирах.

Когда Кихира войдет в свое боевое состояние, она будет грозной соперницей абсолютно для всех, включая Александру Трусову с ее тремя четверными прыжками в произвольной. А пока она не на полной мощности одолела Медведеву, которая почти не ошибалась.

И это уже вызывает опасения.