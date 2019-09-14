Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского Гран-при в Челябинске

Шанаева и Нарижный в произвольном танце набрали 103,37 балла и в итоге победили с результатом 171,07 балла. Второе место заняла другая российская пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин (158,24 балла), замкнули тройку призеров канадцы Надя Башинска и Петер Бомон (149,05 балла).