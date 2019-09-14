Россиянка Валиева вышла в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на этапе юниорского
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на этапе юниорского
13-летняя Валиева в произвольной программе исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, спортсменка попыталась еще исполнить четверной тулуп, но упала. За произвольную программу россиянка получила 148,39 балла, по сумме двух программ Валиева набрала 221,95 балла. Второе место заняла Ксения Синицына (204,25), третье — Виктория Васильева (198,79).
Победа на этапе в Челябинске позволила Валиевой выйти в финал
Ранее в субботу российский танцевальный дуэт Елизаветы Шанаевой и Девида Нарижного одержал победу на этапе в Челябинске, они также вышли в финал
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