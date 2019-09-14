Валиева взяла золото этапа юниорского Гран-при в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева стали победительницей соревнований одиночниц на этапе юниорской серии
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева стали победительницей соревнований одиночниц на этапе юниорской серии
Валиева, лидировавшая после короткой программы (73,56 балла), показала в субботу также лучший результат в произвольной программе (148,39) и набрала в сумме двух видов 221,95 балла.
Второе и третье места заняли также представительницы России Ксения Синицына (204,25) и Виктория Васильева (198,79).