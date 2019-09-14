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14 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Валиева взяла золото этапа юниорского Гран-при в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева стали победительницей соревнований одиночниц на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

Валиева, лидировавшая после короткой программы (73,56 балла), показала в субботу также лучший результат в произвольной программе (148,39) и набрала в сумме двух видов 221,95 балла.

Второе и третье места заняли также представительницы России Ксения Синицына (204,25) и Виктория Васильева (198,79).

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