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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Трусова получила два сертификата: за первое в истории женского фигурного катания исполнение четверного тулупа на официальных соревнованиях и за первое исполнение четверного лутца. 10 марта 2018 года Трусовой удалось выполнить тулуп в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый четверной лутц она исполнила на этапе юниорского Гран-При 12 октября 2018-го.

15-летняя фигуристка назвала большой честью попадание в Книгу рекордов Гиннесса. «Оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина — это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого», — заявила она.

В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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