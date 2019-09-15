Алиев занял второе место на турнире Lombardia Trophy в Италии
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии.
Алиев, ставший вторым в короткой программе, в воскресенье получил за произвольную программу 168,44 балла, что стало лучшим результатом среди всех участников. По сумме двух программ 20-летний россиянин набрал 249,62 балла.
Победу на турнире одержал китайский фигурист Цзинь Боян (268,31), тройку лучших замкнул итальянец Маттео Риццо (227,38).
Другие представители России Егор Мурашов (219,39) и Андрей Лазукин (168,54) заняли 5-е и 12-е места соответственно.