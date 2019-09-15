Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Падерборн
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сент-Этьен
Тулуза
12
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир
Чертаново
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
Металлург Мг
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Авангард
30
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Йокерит
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Осасуна
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Гранада
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Милан
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
ЦСКА
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
03
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Эвертон
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Брешиа
Болонья
34
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Кальяри
13
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Севилья
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Рубин
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Эспаньол
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Трактор
21
Все события
Фоторепортажи
15Как Овечкин фотографируется со звездами
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алиев занял второе место на турнире Lombardia Trophy в Италии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял второе место на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Алиев, ставший вторым в короткой программе, в воскресенье получил за произвольную программу 168,44 балла, что стало лучшим результатом среди всех участников. По сумме двух программ 20-летний россиянин набрал 249,62 балла.

Победу на турнире одержал китайский фигурист Цзинь Боян (268,31), тройку лучших замкнул итальянец Маттео Риццо (227,38).

Другие представители России Егор Мурашов (219,39) и Андрей Лазукин (168,54) заняли 5-е и 12-е места соответственно.

Читайте также
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Российская спортсменка продает подарок Путина: в чем дело?
Испания - чемпион мира по баскетболу. А ведь Россия ее громила
«Почему не уволен Кононов?». Встреча «Спартака» с болельщиками
«Оренбург» нанес «Рубину» третье поражение подряд в РПЛ
Месиво вместо лица. Тайсон Фьюри устроил кровавый бой
Газоль стал за один год чемпионом НБА и чемпионом мира
«Краснодар» принимает «Крылья Советов» в РПЛ (трансляция)
Трансферы «Спартака»: Кононову точно купили тех, кого нужно?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь