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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там

Россиянка Александра Трусова вписала своё имя в историю. Её уже никогда не вычеркнут из Книги рекордов. В отличие от Загитовой.

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Источник: РИА "Новости"

Книга рекордов Гиннесса в основном ассоциируется с удивительными, странными, а порой и откровенно идиотскими достижениями. Например, самое большое количество разбитых об голову яиц за минуту или самый быстрый забег с препятствиями в ластах. Но есть в знаменитом сборнике и по-настоящему крутые спортивные рекорды.

Российская фигуристка Александра Трусова получила от представителей издания сразу два сертификата, подтверждающих уникальность её достижений.

15-летняя фигуристка только начинает путь к большим победам, но уже застолбила за собой место в истории.

Девочка, которая пишет историю

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Фигуристка из группы Этери Тутберидзе действительно творит чудеса. До неё никто и никогда не приземлял на официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц и тулуп. На самом деле, исторические прыжки Саша совершила уже довольно давно, но только сейчас ей выдали соответствующие сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.

10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии Александра приземлила четверной тулуп, а уже в следующем сезоне, 12 октября 2018-го, исполнила четверной лутц на этапе юниорской серии Гран-при в Ереване. Сейчас ни одно выступление Саши в произвольной программе не обходится без нескольких попыток четверных. На контрольных прокатах сборной России в начале сентября Трусова успешно исполнила сразу три прыжка в четыре оборота за одну программу.

А совсем скоро всю мощь главного оружия «русской ракеты» (поклонники её иначе и не называют) на себе испытают уже взрослые фигуристки.

Рекорды Трусовой не побить

Трусова не единственная российская фигуристка в Книги рекордов Гиннесса. Олимпийская чемпионка Алина Загитова удерживает лидерство по оценке за произвольную программу и по сумме баллов за два проката. Однако если результаты Загитовой кто-то может превзойти (возможно, та же Трусова), то рекорды Саши переписать уже не удастся никому.

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

Вечным останется и рекорд японки Мики Андо, вошедшей в истории в качестве первой исполнительницы четверного прыжках среди женщин. Андо сделала сальхов в четыре оборота на этапе юниорского Гран-при в Гааге в декабре 2002 года. Трусова родилась на полтора года позже, но до неё повторить сложнейший элемент так никто и не мог.

Пятерные прыжки — реальность?

Буквально за один сезон четверные перестали быть цирковым трюком. Среди взрослых ими владеют Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а юниорок, освоивших четверные, ещё больше. Есть все предпосылки к тому, что четверные скоро станут обыденностью. Если их, конечно, не запретят стараниями иностранных тренеров, ратующих за здоровье российских девочек. Если же всё пойдёт своим чередом, то в Книге рекордов Гиннеса может появиться запись о первом в истории пятерном прыжке.

Трусова, кстати, считает такую перспективу реальной. Так что её личная коллекция сертификатов Книги рекордов Гиннеса через пару лет может пополниться.

Алексей Адамов

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