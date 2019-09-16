Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там
Россиянка Александра Трусова вписала своё имя в историю. Её уже никогда не вычеркнут из Книги рекордов. В отличие от Загитовой.
Россиянка Александра Трусова вписала своё имя в историю. Её уже никогда не вычеркнут из Книги рекордов. В отличие от Загитовой.
Книга рекордов Гиннесса в основном ассоциируется с удивительными, странными, а порой и откровенно идиотскими достижениями. Например, самое большое количество разбитых об голову яиц за минуту или самый быстрый забег с препятствиями в ластах. Но есть в знаменитом сборнике и
Российская фигуристка Александра Трусова получила от представителей издания сразу два сертификата, подтверждающих уникальность её достижений.
15-летняя фигуристка только начинает путь к большим победам, но уже застолбила за собой место в истории.
Фигуристка из группы Этери Тутберидзе действительно творит чудеса. До неё никто и никогда не приземлял на официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц и тулуп. На самом деле, исторические прыжки Саша совершила уже довольно давно, но только сейчас ей выдали соответствующие сертификаты от Книги рекордов Гиннесса.
10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии Александра приземлила четверной тулуп, а уже в следующем сезоне, 12 октября 2018-го, исполнила четверной лутц на этапе юниорской серии
А совсем скоро всю мощь главного оружия «русской ракеты» (поклонники её иначе и не называют) на себе испытают уже взрослые фигуристки.
Трусова не единственная российская фигуристка в Книги рекордов Гиннесса. Олимпийская чемпионка Алина Загитова удерживает лидерство по оценке за произвольную программу и по сумме баллов за два проката. Однако если результаты Загитовой
Вечным останется и рекорд японки Мики Андо, вошедшей в истории в качестве первой исполнительницы четверного прыжках среди женщин. Андо сделала сальхов в четыре оборота на этапе юниорского
Буквально за один сезон четверные перестали быть цирковым трюком. Среди взрослых ими владеют Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а юниорок, освоивших четверные, ещё больше. Есть все предпосылки к тому, что четверные скоро станут обыденностью. Если их, конечно, не запретят стараниями иностранных тренеров, ратующих за здоровье российских девочек. Если же всё пойдёт своим чередом, то в Книге рекордов Гиннеса может появиться запись о первом в истории пятерном прыжке.
Трусова, кстати, считает такую перспективу реальной. Так что её личная коллекция сертификатов Книги рекордов Гиннеса через пару лет может пополниться.
Алексей Адамов