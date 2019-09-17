ISU проведет турнир памяти Дениса Тена в Казахстане
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) проведет в Казахстане турнир памяти фигуриста Дениса Тена, погибшего в прошлом году в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) проведет в Казахстане турнир памяти фигуриста Дениса Тена, погибшего в прошлом году в
«Проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане. С 10 по 13 октября зрители смогут насладиться и впитать дух настоящих соревнований», — говорится в сообщении.
Международные соревнования пройдут в родном городе Тена,
В июле в Казахстане прошло ледовое шоу «Друзья Дениса» в память о легендарном фигуристе. В шоу приняли участие знаменитые фигуристы, тренеры и друзья погибшего спортсмена.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля прошлого года в