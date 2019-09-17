ISU проведет турнир памяти Дениса Тена в Казахстане

Источник: РИА "Новости"

«Проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане. С 10 по 13 октября зрители смогут насладиться и впитать дух настоящих соревнований», — говорится в сообщении.

Международные соревнования пройдут в родном городе Тена, Алма-Ате, на базе спорткомплекса «Halyk Arena».

В июле в Казахстане прошло ледовое шоу «Друзья Дениса» в память о легендарном фигуристе. В шоу приняли участие знаменитые фигуристы, тренеры и друзья погибшего спортсмена.