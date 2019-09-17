Текущие события
Футбол. Еврокубки
17.09
Наполи
Ливерпуль
20
Футбол. Еврокубки
17.09
Зальцбург
Генк
62
Футбол. Еврокубки
17.09
Боруссия Д
Барселона
00
Футбол. Еврокубки
17.09
Бенфика
РБ Лейпциг
12
Футбол. Еврокубки
17.09
Челси
Валенсия
01
Футбол. Еврокубки
17.09
Аякс
Лилль
30
Футбол. Еврокубки
17.09
Лион
Зенит
11
Футбол. Еврокубки
17.09
Интер
Славия Пр
11
Хоккей. КХЛ
17.09
ХК Динамо
Адмирал
42
Хоккей. КХЛ
17.09
Сочи
СКА
01
Хоккей. КХЛ
17.09
Торпедо
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
17.09
Автомобилист
Авангард
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17.09
Салават Юлаев
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
17.09
Барыс
Спартак
30
Все события
Фоторепортажи
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
10Парфенов — Кононов — 4:1
17 сентября, источник: Спорт РИА Новости

ISU проведет турнир памяти Дениса Тена в Казахстане

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) проведет в Казахстане турнир памяти фигуриста Дениса Тена, погибшего в прошлом году в Алма-Ате, сообщается на официальной странице спортсмена в Instagram.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане. С 10 по 13 октября зрители смогут насладиться и впитать дух настоящих соревнований», — говорится в сообщении.

Международные соревнования пройдут в родном городе Тена, Алма-Ате, на базе спорткомплекса «Halyk Arena».

В июле в Казахстане прошло ледовое шоу «Друзья Дениса» в память о легендарном фигуристе. В шоу приняли участие знаменитые фигуристы, тренеры и друзья погибшего спортсмена.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.

 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Жена прокомментировала выход Мамаева на свободу
Ничья в Лионе — счастье для «Зенита»
«Спартак»: у Кононова три матча, Цорн контактирует с Венгером
Брат живьем: «Локо» стартует в ЛЧ без одного из Миранчуков
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов
«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ
Сергей Семак подвел итоги матча «Зенита» в Лиге чемпионов
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь