Избежать провала: последний шанс ученика Тутберидзе
С 19 по 21 сентября в Гданьске пройдет пятый этап
С 19 по 21 сентября в Гданьске пройдет пятый этап
19 сентября в Гданьске стартует очередной, пятый этап юниорского
14-летняя американка уже сделал себе имя в мире фигурного катания. И неслучайно: к своим годам она выучила не только тройной аксель, но и четверной лутц. Чистое исполнение данных прыжков из категории
В США Лью уже заранее считалась фавориткой и свой статус подтвердила без
Высокие баллы Лью сумела набрать благодаря остальным элементам: каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной сальхов, сольный флип в три оборота и тройной риттбергер. Но самое важное — это четверной лутц и чистый тройной аксель, который к тому же был выполнен в каскаде с двойным тулупом.
Сомнений в том, что Лью удастся успешно выступить в Гданьске, формально нет. Но даже несмотря на очевидный статус фаворитки, попадание американки в финал
Участие Лью автоматически снижает шансы российских фигуристок на золотые медали. Представят Россию в Гданьске Анастасия Тараканова и Виктория Васильева. Обе россиянки уже имеют в своем активе по бронзовой награде. Так, ученица Сергея Давыдова из московского ЦСКА забралась в тройку лидеров на домашнем этапе юниорской серии
Похвастать серьезным прыжковым арсеналом фигуристка, которой в ноябре исполнится уже 16 лет (что по современным меркам довольно зрелый возраст для выступления на взрослом уровне), не может. Завоевать бронзу в Челябинске ей удалось во многом благодаря чисто исполненной произвольной программе, где она прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад двойной аксель + ойлер + тройной флип, допустив при этом небольшую осечку на втором прыжке, а также прыгнула сальхов в три оборота, тройной лутц, тройной флип и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп.
В связи с этим внимание приходится обращать на Анастасию Тараканову. Для нее соперничество с Лью станет уже вторым кряду: ранее 15-летняя россиянка выступала против Алисы в
Впрочем, Ен Чон Пак в Гданьске не выступит. Зато в Польшу отправилась еще одна представительница Южной Кореи — Со Ен Чи. И как раз между ней и Анастасией может возникнуть настоящее противостояние. В США Таракановой хватило лишь 0,06 балла, чтобы дотянуть до бронзы, и не будет удивлением, если Со Ен Чи столь обидное поражение захочет отыграть уже сейчас. Особенно если учитывать, что ее прыжковый арсенал не сильно отличается от россиянки: каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной риттбергер + двойной тулуп, сольные тройные риттбергер и флип, а также двойной аксель.
Этери Тутберидзе прославилась прежде всего как тренер, воспитавший не одну талантливую фигуристку. Зато когда дело касается представителей мужского пола, то здесь количество учеников, способных давать высокий результат, можно пересчитать по пальцам руки. А сейчас хватит и вовсе одного.
Речь идет, конечно же, о Данииле Самсонове. К своим 14-и годам он уже владеет четверными флипом, тулупом и, самое главное, лутцем — сложнейшим прыжком, который сейчас имеется в программе
Чисто выполненный лутц в четыре оборота Даниил показал еще в феврале этого года на юниорском чемпионате России, который в итоге и выиграл, став при этом самым молодым в истории фигуристом, успешно выполнившим данный элемент.
«Что такое “звездная болезнь”? Наверное, это когда ты выиграл
Однако его выступление на этапе
Фигурист занял только третье место, но внимание стоит обратить не на результат, а на произвольную программу, которую Даниил откровенно провалил. Самсонов совершил
Можно было бы сделать предположение, что это лишь совпадение и случайная ошибка, связанная с волнением, ведь для Самсонова этот сезон — дебютный на международном уровне. Однако сам Даниил,
Семен Андреев
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