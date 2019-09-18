Избежать провала: последний шанс ученика Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

За новым золотом с ультра-си

19 сентября в Гданьске стартует очередной, пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Как повелось, основное внимание будет приковано к соревнованиям среди девушек-одиночниц. Во многом из-за того, что там выступит американская фигуристка Алиса Лью.

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14-летняя американка уже сделал себе имя в мире фигурного катания. И неслучайно: к своим годам она выучила не только тройной аксель, но и четверной лутц. Чистое исполнение данных прыжков из категории ультра-си она успешно продемонстрировала на этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде.

В США Лью уже заранее считалась фавориткой и свой статус подтвердила без каких-либо проблем. Набрав в общей сумме 208,10 балла, она с огромным отрывом заняла первое место и оставила позади кореянку Ен Чон Пак, в активе которой было только 186,58 балла. Причем после произвольной программе вопросы о победительнице отпали даже не смотря на то, что американка упала после тройного акселя.

Высокие баллы Лью сумела набрать благодаря остальным элементам: каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной сальхов, сольный флип в три оборота и тройной риттбергер. Но самое важное — это четверной лутц и чистый тройной аксель, который к тому же был выполнен в каскаде с двойным тулупом.

Примечательно, что текущий сезон стал для Алисы дебютным на международном уровне. Выступить на этапах юниорского Гран-при в прошлом соревновательному году она не смогла по понятным причинам — 13-летнего возраста, необходимого для участия в международных стартах, она достигла только 8 августа, тогда как по правилам на турнир допускаются только те, кто регламентированного возраста достиг к 1 июля включительно.

Сомнений в том, что Лью удастся успешно выступить в Гданьске, формально нет. Но даже несмотря на очевидный статус фаворитки, попадание американки в финал Гран-при будет феноменальным результатом.

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Надежда зацепиться хотя бы за серебро

Участие Лью автоматически снижает шансы российских фигуристок на золотые медали. Представят Россию в Гданьске Анастасия Тараканова и Виктория Васильева. Обе россиянки уже имеют в своем активе по бронзовой награде. Так, ученица Сергея Давыдова из московского ЦСКА забралась в тройку лидеров на домашнем этапе юниорской серии Гран-При. Причем весь подиум тогда был занят именно отечественными спортсменками: выше Васильевой оказались только Камила Валиева и Ксения Синицына.

Похвастать серьезным прыжковым арсеналом фигуристка, которой в ноябре исполнится уже 16 лет (что по современным меркам довольно зрелый возраст для выступления на взрослом уровне), не может. Завоевать бронзу в Челябинске ей удалось во многом благодаря чисто исполненной произвольной программе, где она прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад двойной аксель + ойлер + тройной флип, допустив при этом небольшую осечку на втором прыжке, а также прыгнула сальхов в три оборота, тройной лутц, тройной флип и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп.

В связи с этим внимание приходится обращать на Анастасию Тараканову. Для нее соперничество с Лью станет уже вторым кряду: ранее 15-летняя россиянка выступала против Алисы в Лейк-Плэсиде. Однако там Анастасия стала только третьей, уступив семь баллов Ен Чон Пак.

В США Тараканова чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер, два двойных акселя и каскады тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и тройной флип + двойной тулуп. И, возможно, россиянке удалось бы зацепиться за серебро, ведь в произвольной программе ее с кореянкой разделили только два балла, однако сорванный каскад и падение с тройного лутца в короткой программе лишили Анастасию шансов на второе место.

Впрочем, Ен Чон Пак в Гданьске не выступит. Зато в Польшу отправилась еще одна представительница Южной Кореи — Со Ен Чи. И как раз между ней и Анастасией может возникнуть настоящее противостояние. В США Таракановой хватило лишь 0,06 балла, чтобы дотянуть до бронзы, и не будет удивлением, если Со Ен Чи столь обидное поражение захочет отыграть уже сейчас. Особенно если учитывать, что ее прыжковый арсенал не сильно отличается от россиянки: каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной риттбергер + двойной тулуп, сольные тройные риттбергер и флип, а также двойной аксель.

На грани провала

Этери Тутберидзе прославилась прежде всего как тренер, воспитавший не одну талантливую фигуристку. Зато когда дело касается представителей мужского пола, то здесь количество учеников, способных давать высокий результат, можно пересчитать по пальцам руки. А сейчас хватит и вовсе одного.

Речь идет, конечно же, о Данииле Самсонове. К своим 14-и годам он уже владеет четверными флипом, тулупом и, самое главное, лутцем — сложнейшим прыжком, который сейчас имеется в программе мужчин-одиночников.

Чисто выполненный лутц в четыре оборота Даниил показал еще в феврале этого года на юниорском чемпионате России, который в итоге и выиграл, став при этом самым молодым в истории фигуристом, успешно выполнившим данный элемент.

Помимо четверных прыжков Самсонов также имеет в своем активе и тройной аксель. Как говорил сам фигурист, он желает войти в историю фигурного катания. И, надо признать, уже делает для этого большие шаги, которые, к слову, могут столкнуть его со «звездной болезнью». Правда, сам Даниил этого не опасается.

«Что такое “звездная болезнь”? Наверное, это когда ты выиграл какой-нибудь турнир по спецпрограмме младшего возраста и начинаешь ощущать себя чемпионом перед всеми, думать, что ты самый крутой и тебе нет равных. Я думаю, что если человек предрасположен к звездной болезни, то это очень рано проявится. У всех характеры разные. Мне приятно, если меня хвалят, но я не зацикливаюсь на этом. Похвала нужна, чтобы понимать, что я все делаю правильно. Главное, не ждать восхищения и восторгов в свой адрес. То же Первенство России: выиграл и выиграл. Ничего такого», — говорил он.

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Однако его выступление на этапе Гран-при в Риге вызвало немало вопросов.

Фигурист занял только третье место, но внимание стоит обратить не на результат, а на произвольную программу, которую Даниил откровенно провалил. Самсонов совершил степ-аут на тройном акселе и коснулся льда рукой, затем упал на четверном лутце и неудачно приземлился с тройного лутца.

Можно было бы сделать предположение, что это лишь совпадение и случайная ошибка, связанная с волнением, ведь для Самсонова этот сезон — дебютный на международном уровне. Однако сам Даниил, во-первых, уже высказывался о своем «стальном характере» и исключал какие-либо переживания за свои выступление, и во-вторых, данная неудача не стала первой. Всю ту же произвольную программу он сорвал еще на предсезонных контрольных прокатах в Новогорске, где россиянин упал с тройного акселя и четверного лутца, а также сделал «бабочку» вместо еще одного «трикселя», а каскады тройной лутц + тройной риттбергер и тройной флип + тройной тулуп вовсе откровенно провалил, сделав вторые прыжки только в два оборота. Для тренерского штаба Этери Тутберидзе данная статистика должна быть особо волнительной, ведь в случае очередной неудачи Самсонов рискует остаться без финала юниорского Гран-при, который пройдет в Турине.

Семен Андреев

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