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12:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трехкратные олимпийские чемпионы Вирчу и Мойр объявили о завершении карьеры

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Трехкратные олимпийские чемпионы канадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, выступавшие в танцах на льду, объявили о завершении карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом фигуристы сообщили в видеообращении на странице Вирчу в Twitter, при этом отметив, что не прощаются с болельщиками.

Вирчу и Мойр стали кататься в паре с 1997 года, они дважды завоевали золото Олимпиады в личном турнире (в Ванкувере и Пхенчхане) и один раз в командных соревнованиях (в Пхенчхане). Также они являются двукратными серебряными призерами Игр в Сочи и три раза побеждали на чемпионатах мира (2010, 2012 и 2017).

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