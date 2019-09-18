Трехкратные олимпийские чемпионы Вирчу и Мойр объявили о завершении карьеры

Об этом фигуристы сообщили в видеообращении на странице Вирчу в Twitter, при этом отметив, что не прощаются с болельщиками.

Вирчу и Мойр стали кататься в паре с 1997 года, они дважды завоевали золото Олимпиады в личном турнире (в Ванкувере и Пхенчхане) и один раз в командных соревнованиях (в Пхенчхане). Также они являются двукратными серебряными призерами Игр в Сочи и три раза побеждали на чемпионатах мира (2010, 2012 и 2017).