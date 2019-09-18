Фигуристы Худайбердиева и Филатов пропустят этап юниорского Гран-при в Гданьске
ТАСС, 18 сентября. Российский танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Андрея Филатова не выступит на пятом этапе юниорского
ТАСС, 18 сентября. Российский танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Андрея Филатова не выступит на пятом этапе юниорского
Спортсмены пропустят этап по медицинским показаниям. Худайбердиева и Филатов начали кататься вместе с нынешнего года. На этапе
На этапе в Польше выступят Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Алина Пепелева и Роман Плешков, Анна Щеглова и Илья Калашников (все — спортивные пары), Виктория Васильева и Анастасия Тараканова (девушки, одиночное катание), Глеб Лутфуллин и Даниил Самсонов (юноши, одиночное катание), Екатерина Каташинская и Александр Васькович (танцы на льду). Щеглова и Калашников дебютируют на этапах серии
16-летняя Худайбердиева является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2019) и бронзовым призером финала
Турнир пройдет с 18 по 21 сентября.