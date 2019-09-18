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12:58 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Худайбердиева и Филатов пропустят этап юниорского Гран-при в Гданьске

ТАСС, 18 сентября. Российский танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Андрея Филатова не выступит на пятом этапе юниорского Гран-при, который пройдет в польском Гданьске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Спортсмены пропустят этап по медицинским показаниям. Худайбердиева и Филатов начали кататься вместе с нынешнего года. На этапе Гран-при в Риге фигуристы заняли первое место.

На этапе в Польше выступят Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Алина Пепелева и Роман Плешков, Анна Щеглова и Илья Калашников (все — спортивные пары), Виктория Васильева и Анастасия Тараканова (девушки, одиночное катание), Глеб Лутфуллин и Даниил Самсонов (юноши, одиночное катание), Екатерина Каташинская и Александр Васькович (танцы на льду). Щеглова и Калашников дебютируют на этапах серии Гран-при, остальные спортсмены проведут второй этап Гран-при.

16-летняя Худайбердиева является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2019) и бронзовым призером финала Гран-при среди юниоров (2018/19) в паре с Никитой Назаровым.

Турнир пройдет с 18 по 21 сентября.

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