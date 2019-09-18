Фигуристы Худайбердиева и Филатов пропустят этап юниорского Гран-при в Гданьске

Спортсмены пропустят этап по медицинским показаниям. Худайбердиева и Филатов начали кататься вместе с нынешнего года. На этапе Гран-при в Риге фигуристы заняли первое место.

На этапе в Польше выступят Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Алина Пепелева и Роман Плешков, Анна Щеглова и Илья Калашников (все — спортивные пары), Виктория Васильева и Анастасия Тараканова (девушки, одиночное катание), Глеб Лутфуллин и Даниил Самсонов (юноши, одиночное катание), Екатерина Каташинская и Александр Васькович (танцы на льду). Щеглова и Калашников дебютируют на этапах серии Гран-при, остальные спортсмены проведут второй этап Гран-при.