Инна Гончаренко: Медведева катается на старом багаже? Так все на нем

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Даниелян сильнее Гуменника

— Гран-при в Челябинске прошел отлично, если говорить о женском одиночном катании, — сказала Гончаренко. — Все молодцы! Обычно в восторженных тонах мы говорим об одних и тех же фигуристках, но челябинский этап показал, что другие тоже существуют и они тоже хороши. Ксюша Синицына показала совершенно новое направление. Да, она без четверных пока, но с очень шикарными программами, особенно с короткой, которую я уже хвалила за очень удачную постановку под конкретную спортсменку.

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Произвольная программа Синицыной тоже удалась, отмечу очень точное попадание с платьем. Вспоминаю, когда у (тренера Синицыной) Светланы Пановой каталась (Мария) Сотскова, у нее тоже были интересные программы, красивые платья и различные находки, подобранные четко под человека. Аналогичный процесс наблюдается и в развитии Синицыной. В этих программах фигуристка стала еще лучше скользить и лучше прыгать. Еще очень хотела сказать про Артура Даниеляна.

— Артур лидировал с хорошим запасом после короткой программы на Гран-при в Челябинске, но упустил первое место в борьбе с Петром Гуменником. Даниелян заменил четверной сальхов тройным и допустил ошибки в программе.

— Тем не менее я была очень удивлена его взрослым катанием, в основном в короткой программе, которая очень качественно отработана. На мой взгляд, Гуменник выиграл только из-за того, что Даниелян ошибся в произвольной. По катанию, по подаче, по постановке программ он сильнее. По мне он был безоговорочным лидером этого этапа. Гуменника я помню по детским соревнованиям, я знаю его как очень артистичного мальчика. Когда он катался у (Алексея) Мишина, у него были очень интересные находки во вращениях, он сам по себе фигурист очень танцевальный, слышащий музыку, но сейчас я из этого не увидела практически ничего. Куда все делось?

Вот Даниелян, который в прошлом сезоне не особенно-то раскрывался эмоционально, стал улыбаться в прокате. Рот до ушей у него в короткой, что поражает. Я понимаю, что там (в ЦСКА) сильная команда и есть, кому работать, но результат налицо.

Респект и уважуха тренерской работе и ему самому. Я абсолютно не фанат Даниеляна, но в этом сезоне он совершенно другой фигурист.

— Произвольная у него мощная по звуку — «Гладиатор».

— После (Алексея) Ягудина мне эта тема неинтересна в исполнении других. Я к мальчикам очень критично отношусь, потому что пора бы уже им зазвездить в хорошем смысле, а не только девочкам блистать. Поэтому, видя талантливых ребят, хочется, чтобы они прогрессировали, а не стояли на месте или вовсе ухудшались. Вот выстрелил Даниелян с короткой, и главное, чтобы потом мы не говорили о его прокатах в духе «ну да, ну ничего так». Потому что это «ну да, ну ничего» происходит у нас с мужским одиночным катанием ежегодно.

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На акселе Медведевой вздрагивала

— Как вам Евгения Медведева на «Осенней классике» в Канаде, где она уступила только японке Рике Кихире с тройными акселями?

— Очень рада за Женю, что она борется, выступает и показывает интересные новые программы. Очень нравится мне постановка короткой программы, это любимая для меня постановка Ильи Авербуха за счет утонченной хореографии. Легкости, непринужденности, ненавязчивости. Хочется пожелать Жене добиться более скоростного и летящего катания, так как под такую легкую музыку хочется, чтобы она порхала. Хотелось бы добавить ей скорости и сложности на вращениях, дальше работать над ребром лутца, чтобы ребро было увереннее и четче. На акселе в произвольной программе она меня заставила вздрагивать, потому что у меня было ощущение, что аксель на грани (срыва). Хочется уверенного исполнения этого прыжка.

— Допустим, Медведева добавляет легкости, убыстряется. Она будет конкурентоспособной с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Кихирой?

— Я думаю, да, потому что не надо бояться ни Кихиру, ни других конкуренток. Видно, что у нее уже другое катание и восприятие ее со стороны тоже другое. Жене надо смотреть вперед.

— Другое катание — это какое? Кто-то его замечает, а кто-то говорит, что выступает она все равно на старом багаже.

— Так все катаются на старом багаже, куда его денешь-то, этот багаж?

— Что нового привнес Брайан Орсер в катание двукратной чемпионки мира?

— Более сбалансированное катание. Но пока у нее нет прежней мощи и резкости, и катание ее на данном этапе не всегда воспринимается. При этом катание стало именно более сбалансированным и женственным. Если будут порезче прыжочки, поскоростнее вращения и побольше разнообразных позиций, будет все хорошо.

— Как вам Елизавета Туктамышева на турнире в Ломбардии?

— По-моему, она откатала похуже, чем даже на контрольных прокатах. Но тройной аксель легкий и хороший. Что сказать, молодец, борется, только не надо вспоминать эту свою «тройку», которую она часто делала после акселя. Потому что она может чисто выезжать после прыжка.

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— Чемпионка России Щербакова ее обыграла в Бергамо.

— Когда Щербакова выступает среди маленьких девочек — это одно, а когда среди взрослых, то каждый раз возникает вопрос: «Как воспримут судьи?» И этот вопрос будет в ближайшее время актуальным. В короткой у нее по понятным причинам нет четверных, и судьи, по сути, на ее катание не отреагировали. В произвольной появились «ультра-си», и судей это затрагивает, они ставят «выше» и «лучше». Напрыгала, все сделала, выиграла. Анне можно пожелать бороться тем, чем может — прыжками. Запредельным катанием и женственностью она не может соревноваться, потому что пока она еще маленькая девочка с эластичными ручками, но над работой ног еще работать и работать.

— В общем на старте сезона еще не стартовавшая Загитова смотрится предпочтительнее всех?

— Она смотрится опытнее и профессиональнее.

— Даже на фоне Медведевой и Туктамышевой?

— На фоне всех — профессиональнее и увереннее. У Жени в связи с потерей скорости и «физухи» какая-то неуверенность в катании проскальзывает.