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11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Инна Гончаренко: Медведева катается на старом багаже? Так все на нем

Сезон в фигурном катании набирает обороты, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова впечатляет, еще не стартовав, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева получает критику, добиваясь результата. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко обсудила последние новости с Анатолием Самохваловым, а началась беседа с итогов недавнего этапа юниорского Гран-при в Челябинске.

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Даниелян сильнее Гуменника

— Гран-при в Челябинске прошел отлично, если говорить о женском одиночном катании, — сказала Гончаренко. — Все молодцы! Обычно в восторженных тонах мы говорим об одних и тех же фигуристках, но челябинский этап показал, что другие тоже существуют и они тоже хороши. Ксюша Синицына показала совершенно новое направление. Да, она без четверных пока, но с очень шикарными программами, особенно с короткой, которую я уже хвалила за очень удачную постановку под конкретную спортсменку.

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Произвольная программа Синицыной тоже удалась, отмечу очень точное попадание с платьем. Вспоминаю, когда у (тренера Синицыной) Светланы Пановой каталась (Мария) Сотскова, у нее тоже были интересные программы, красивые платья и различные находки, подобранные четко под человека. Аналогичный процесс наблюдается и в развитии Синицыной. В этих программах фигуристка стала еще лучше скользить и лучше прыгать. Еще очень хотела сказать про Артура Даниеляна.

— Артур лидировал с хорошим запасом после короткой программы на Гран-при в Челябинске, но упустил первое место в борьбе с Петром Гуменником. Даниелян заменил четверной сальхов тройным и допустил ошибки в программе.

— Тем не менее я была очень удивлена его взрослым катанием, в основном в короткой программе, которая очень качественно отработана. На мой взгляд, Гуменник выиграл только из-за того, что Даниелян ошибся в произвольной. По катанию, по подаче, по постановке программ он сильнее. По мне он был безоговорочным лидером этого этапа. Гуменника я помню по детским соревнованиям, я знаю его как очень артистичного мальчика. Когда он катался у (Алексея) Мишина, у него были очень интересные находки во вращениях, он сам по себе фигурист очень танцевальный, слышащий музыку, но сейчас я из этого не увидела практически ничего. Куда все делось?

Вот Даниелян, который в прошлом сезоне не особенно-то раскрывался эмоционально, стал улыбаться в прокате. Рот до ушей у него в короткой, что поражает. Я понимаю, что там (в ЦСКА) сильная команда и есть, кому работать, но результат налицо.

Респект и уважуха тренерской работе и ему самому. Я абсолютно не фанат Даниеляна, но в этом сезоне он совершенно другой фигурист.

— Произвольная у него мощная по звуку — «Гладиатор».

— После (Алексея) Ягудина мне эта тема неинтересна в исполнении других. Я к мальчикам очень критично отношусь, потому что пора бы уже им зазвездить в хорошем смысле, а не только девочкам блистать. Поэтому, видя талантливых ребят, хочется, чтобы они прогрессировали, а не стояли на месте или вовсе ухудшались. Вот выстрелил Даниелян с короткой, и главное, чтобы потом мы не говорили о его прокатах в духе «ну да, ну ничего так». Потому что это «ну да, ну ничего» происходит у нас с мужским одиночным катанием ежегодно.

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На акселе Медведевой вздрагивала

— Как вам Евгения Медведева на «Осенней классике» в Канаде, где она уступила только японке Рике Кихире с тройными акселями?

— Очень рада за Женю, что она борется, выступает и показывает интересные новые программы. Очень нравится мне постановка короткой программы, это любимая для меня постановка Ильи Авербуха за счет утонченной хореографии. Легкости, непринужденности, ненавязчивости. Хочется пожелать Жене добиться более скоростного и летящего катания, так как под такую легкую музыку хочется, чтобы она порхала. Хотелось бы добавить ей скорости и сложности на вращениях, дальше работать над ребром лутца, чтобы ребро было увереннее и четче. На акселе в произвольной программе она меня заставила вздрагивать, потому что у меня было ощущение, что аксель на грани (срыва). Хочется уверенного исполнения этого прыжка.

— Допустим, Медведева добавляет легкости, убыстряется. Она будет конкурентоспособной с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Кихирой?

— Я думаю, да, потому что не надо бояться ни Кихиру, ни других конкуренток. Видно, что у нее уже другое катание и восприятие ее со стороны тоже другое. Жене надо смотреть вперед.

— Другое катание — это какое? Кто-то его замечает, а кто-то говорит, что выступает она все равно на старом багаже.

— Так все катаются на старом багаже, куда его денешь-то, этот багаж?

— Что нового привнес Брайан Орсер в катание двукратной чемпионки мира?

— Более сбалансированное катание. Но пока у нее нет прежней мощи и резкости, и катание ее на данном этапе не всегда воспринимается. При этом катание стало именно более сбалансированным и женственным. Если будут порезче прыжочки, поскоростнее вращения и побольше разнообразных позиций, будет все хорошо.

— Как вам Елизавета Туктамышева на турнире в Ломбардии?

— По-моему, она откатала похуже, чем даже на контрольных прокатах. Но тройной аксель легкий и хороший. Что сказать, молодец, борется, только не надо вспоминать эту свою «тройку», которую она часто делала после акселя. Потому что она может чисто выезжать после прыжка.

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— Чемпионка России Щербакова ее обыграла в Бергамо.

— Когда Щербакова выступает среди маленьких девочек — это одно, а когда среди взрослых, то каждый раз возникает вопрос: «Как воспримут судьи?» И этот вопрос будет в ближайшее время актуальным. В короткой у нее по понятным причинам нет четверных, и судьи, по сути, на ее катание не отреагировали. В произвольной появились «ультра-си», и судей это затрагивает, они ставят «выше» и «лучше». Напрыгала, все сделала, выиграла. Анне можно пожелать бороться тем, чем может — прыжками. Запредельным катанием и женственностью она не может соревноваться, потому что пока она еще маленькая девочка с эластичными ручками, но над работой ног еще работать и работать.

— В общем на старте сезона еще не стартовавшая Загитова смотрится предпочтительнее всех?

— Она смотрится опытнее и профессиональнее.

— Даже на фоне Медведевой и Туктамышевой?

— На фоне всех — профессиональнее и увереннее. У Жени в связи с потерей скорости и «физухи» какая-то неуверенность в катании проскальзывает.

Анатолий Самохвалов

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