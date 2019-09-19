Загитова вспомнила первую встречу с Тутберидзе

Спортсменка вспомнила, что хотела сфотографироваться и поздороваться с тренером, но боялась подойти к ней. Загитова отметила, что на тот момент лишь мечтала попасть в группу Тутберидзе. В итоге ей удалось сделать фото со специалистом. «Не видела, чтобы она кому-то отказывала в автографе или фотографии. Она хорошо относится к людям», — добавила фигуристка.