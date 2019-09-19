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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова вспомнила первую встречу с Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала о первой встрече с тренером Этери Тутберидзе.

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Спортсменка вспомнила, что хотела сфотографироваться и поздороваться с тренером, но боялась подойти к ней. Загитова отметила, что на тот момент лишь мечтала попасть в группу Тутберидзе. В итоге ей удалось сделать фото со специалистом. «Не видела, чтобы она кому-то отказывала в автографе или фотографии. Она хорошо относится к людям», — добавила фигуристка.

В июле Загитова рассказывала, какие качества она выделяет в характере Тутберидзе. Она заявила, что ценит стойкость и одновременно женственность тренера.

Загитова тренируется в группе Тутберидзе с 2015 года. Под ее руководством фигуристка стала чемпионкой Европы и мира, а также выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.

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