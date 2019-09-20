Русская фигуристка из группы Орсера объяснила решение выступать за Польшу

Источник: РИА "Новости"

«Когда впервые приехала на соревнования в Польшу, то мне настолько понравилось там выступать, настолько мне понравился и город, и люди в клубе. С нами тогда пообщались представители польской стороны, потом родители позвонили и начали все обсуждать. Когда я перешла в польскую сборную, Марек Калижек из Федерации сказал, что мы одна семья. И поначалу, может, это были просто красивые слова, но теперь я хорошо чувствую, что да, мы одна большая дружная семья, где все поддерживают друг друга», — сказала Куракова в интервью twizzle.com.ru.

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Также фигуристка рассказала о том, как реагировала на критику со стороны болельщиков.

«Я все читаю. После первых моих соревнований был и хейт, и матом меня покрывали, и негатива много. Критиковали, что мало шагов делаю, например. И я читала все это не с точки зрения “ах, какие плохие слова про меня сказали”, а через призму “о, а человек дело говорит”. Ну, конечно, не в таких прямо резких выражениях, но суть-то верная, я согласна, шагов тут было мало. После этого я поговорила с Брайаном, что да, давайте усложняться. Я почитала, подумала и поняла, что должна улучшаться. То есть я читаю хейт, но пропускаю в себя не плохие слова, а смысл, который человек хочет до меня донести. Таким образом, они меня не оскорбляют, а заставляют меня быть еще лучше», — заявила Куракова.