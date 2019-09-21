Васильева завоевала серебро на этапе юниорского Гран-при в Польше
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россиянка Виктория Васильева выиграла серебряную медаль на этапе юниорской серии
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россиянка Виктория Васильева выиграла серебряную медаль на этапе юниорской серии
Васильева, занимавшая третье место после короткой программы, в пятницу получила за произвольную программу 128,95 балла, что стало вторым результатом среди всех участников. По сумме двух программ россиянка набрала 196,47 балла.
Победу на турнире одержала Алиса Лю из США (203,10), тройку лучших замкнула другая россиянка Анастасия Тараканова (194,74).