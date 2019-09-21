Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на турнире в Словакии
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после
В пятницу Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 78,44 балла. На второй строчке расположился испанский дуэт Сара Уртадо и Кирилл Халявин (77,03), тройку лучших замыкает американская пара Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (73,60).
Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают четвертое место (73,30), Софья Евдокимова и Егор Базин — шестое (66,31).
Произвольный танец пары представят в субботу.