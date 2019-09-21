Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на турнире в Словакии

В пятницу Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 78,44 балла. На второй строчке расположился испанский дуэт Сара Уртадо и Кирилл Халявин (77,03), тройку лучших замыкает американская пара Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (73,60).