Тарасова/Морозов стали вторыми на турнире серии «Челленджер» в США
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях пар на турнире серии «Челленджер» в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях пар на турнире серии «Челленджер» в
Морозова/Тарасов по итогам короткой и произвольной программ набрали 194,69 балла.
Победу одержали американцы Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледук — 205,58. Третье место заняли китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян — 184,04.