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21 сентября, источник: Sport24

Три четверных прыжка и два мировых рекорда. Такую Трусову не остановить

Ученица Тутберидзе выиграла первый взрослый старт.

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Мемориал Ондрея Непелы навсегда войдет в историю как турнир, на котором случились сразу три четверных прыжка в женской произвольной программе. Автор нового достижения — Александра Трусова.

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Ее четверные, конечно, не новость. Исполнить три таких прыжка в одной программе она пробовала еще в прошлом сезоне. Получалось только на контрольных прокатах.

Две недели назад в Москве все тоже сложилось, но Саша сама напомнила: «С тремя успешными четверными у меня был прокат в прошлом году, тоже на прокатах — на соревнованиях я пока этого не делала. Буду пробовать сделать то же самое на соревнованиях, надеюсь, смогу».

В Братиславе тоже было тревожно — на утренней тренировке Трусова много и больно падала с четверных. Но собралась. 238,69 балла — новый ориентир в женском одиночном катании и первая взрослая оценка в карьере 15-летней Трусовой.

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Предыдущий рекорд принадлежал олимпийской чемпионке Алине Загитовой и продержался меньше года, как и еще одно достижение — оценка в произвольной программе. У Алины было 158,50 балла, но теперь все будут гоняться за Сашей. Она набрала 163,78 балла.

Это далеко не максимум для Трусовой. Так, в Братиславе не получился каскад из тройных лутца и риттбергера. Подвел второй прыжок — Саша с трудом его приземлила, а судьи еще и насчитали только два оборота вместо трех. Это, естественно, сказалось на оценках. Кроме того, было заметно, что четверные прыжки пока отнимают слишком много сил, и сложная хореография во второй половине программы смотрится не так эффектно.

Когда у Саши получается абсолютно все, в протоколе появляются еще более серьезные цифры. В прошлом сезоне на Спартакиаде учащихся она набрала 254,33 балла. Результат, с которым легко попасть в топ-20 даже на мужском чемпионате мира.

Рекордная программа Трусовой

Произвольная программа Трусовой — уникальна по своей сложности. Кроме трех четверных прыжков, один из которых исполняется в каскаде, есть не менее сложные серии из тройных прыжков: лутц-риттбергер и лутц-ойлер-сальхов. Единственный прыжок в два оборота — аксель. Кроме того, минимум четыре технических элемента имеют уровень сложности выше 10-ти баллов.

Программа сложнее была только у самой Трусовой еще на юниорском чемпионате мира в сезоне-2017/18. Тогда Саша исполнила только два четверных — сальхов и тулуп. Но зато отправила все каскады во вторую часть и получила за них десятипроцентную надбавку — действовали старые правила ISU.

Усложнения возможны и сейчас. Трусова вовсю учит четверной флип и обещает и дальше работать над шагами и связками между элементами.

***

Другие россиянки — Станислава Константинова и Мария Сотскова со своими программами не справились. У Константиновой — сильный недокрут и падение с тройного флипа, тройной риттбергер с приземлением на две ноги и еще одно падение. Сотскова тоже падала и сдвоила практически все тройные прыжки. В итоге — только 7-е и 9-е места соответственно.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) — 238,69
2. Каори Сакамото (Япония) — 194,42
3. Ханул Ким (Южная Корея) — 182,50
4. Лара Наки Гутманн (Италия) — 178,12
5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 178,06
6. Мако Ямасита (Япония) — 163,54
7. Станислава Константинова (Россия) — 162,25
8. Иветт Тот (Венгрия) — 155,79
9. Мария Сотскова (Россия) — 155,25
10. Роберта Родегейро (Италия) — 150,69.

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