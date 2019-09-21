Россиянин Самсонов вышел в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
ТАСС, 21 сентября. Российский фигурист Даниил Самсонов одержал победу на этапе юниорского
ТАСС, 21 сентября. Российский фигурист Даниил Самсонов одержал победу на этапе юниорского
14-летний Самсонов по сумме двух программ набрал 250,51 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (245,35), замкнул тройку призеров итальянец Даниел Грассл (228,64). Еще один россиянин Глеб Лутфуллин стал четвертым (212,01).
Победа на этапе в Гданьске позволила Самсонову выйти в финал
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