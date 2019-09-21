Россиянин Самсонов вышел в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию

14-летний Самсонов по сумме двух программ набрал 250,51 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (245,35), замкнул тройку призеров итальянец Даниел Грассл (228,64). Еще один россиянин Глеб Лутфуллин стал четвертым (212,01).

Победа на этапе в Гданьске позволила Самсонову выйти в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 до 8 декабря. В нынешнем сезоне он также занял третье место на этапе в Риге.

Также в финал Гран-при среди юниоров вышли российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, спортивные пары Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, а также одиночница Камила Валиева.